Rovanperä nach Pirelli-Reifentest: «Positives Gefühl»

Kalle Rovanperä, Leader in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft, ahat die neuen harten Asphaltreifen von Pirelli als Erster im Toyota GR Yaris Rally1 an drei Tagen der Entwicklungsarbeit vor der Rallye Kroatien getestet.

Das Reglement erlaubt Pirelli drei Sessions von jeweils drei Tagen während der Saison. Sie werden mit allen drei Rally1-Herstellerteams durchgeführt, wobei die Reihenfolge von der FIA nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wird. Toyota Gazoo Racing wurde als erstes ausgewählt und der japanische Hersteller entschied sich für Rovanperä, um den Test durchzuführen.

Terenzo Testoni, Pirelli Rally Activity Manager, sagte, die Autos der neuen Ära stellten neue Anforderungen an die Reifen.

«Das Ziel des Tests in Kroatien ist es, zu prüfen, wie der harte Reifen im Einklang mit der Entwicklung der neuen Hybridautos weiterentwickelt werden kann, die schwerer und leistungsstärker als die vorherige Generation sind und daher möglicherweise höhere Anforderungen an die Reifen stellen», erklärte Testoni.

Der 21-jährige Finne Rovanperä saß bereits am Mittwoch bei Toyotas Pre-Event-Test für die erste reine Asphalt-Rallye der Rally1-Ära am Steuer. Die zusätzliche Testzeit auf Kroatiens asphaltierten Straßen wird für Rovanperä wertvoll sein. Letztes Jahr, beim ersten Besuch der WRC in Kroatien, stürzte er nur 5 km nach dem Start des Eröffnungstests eine Böschung hinunter und schied aus.

«Die größte Herausforderung für uns in diesem Jahr besteht darin, den Erfahrungsrückstand zu den Jungs, die letztes Jahr an der Rallye teilgenommen haben, auszugleichen, weil wir fast die gesamte erste Etappe absolviert haben und danach keine Erfahrung mehr haben», räumte Rovanperä ein. «Bei einem Event wie diesem, bei dem die Bedingungen, der Grip und die Etappen ziemlich schwierig zu sein scheinen, kann es für uns etwas hart werden, wenn man diese einjährige Erfahrung mehr hat.»

Rovanperäs letzter Einsatz auf Asphalt war bei der Rallye Monte-Carlo zum Saisonauftakt, als er sich von einer heißen ersten Etappe erholte und nach großen Änderungen am Setup Vierter wurde.

Danach versprach er, «bei den Tests wirklich hart zu arbeiten und zu Beginn der Rallyes besser vorbereitet zu sein», und er war mit der ersten Arbeit in Kroatien zufrieden. «Ich denke, seit wir das letzte Mal auf Asphalt waren, hat es wirklich gute Fortschritte gegeben. Das Gefühl im Auto war gleich morgens recht positiv. Wir haben neue Dinge getan und auszuprobieren, das ist immer das Beste, und dann sehen wir auch, dass die neuen Dinge das Auto verbessern.»

Die beiden anderen Testsitzungen von Pirelli werden mit M-Sport Ford und Hyundai in der zufällig ausgewählten Reihenfolge durchgeführt. Die Art der Oberfläche wird gemäß den Entwicklungsanforderungen von Pirelli vereinbart.