Julien Moncet will Hyundai-Teamchef bleiben

Der stellvertretende Teamdirektor von Hyundai Motorsport, Julien Moncet, hat seinen Wunsch bekräftigt, das Team nach dem plötzlichen Weggang von Andrea Adamo für den Rest der Saison der Rallye-Weltmeisterschaft zu leiten

Moncet räumt allerdings ein, dass dies auch von der internen Umstrukturierung bei Hyundai abhängig ist. Die letzten 12 Monate waren für das in Alzenau ansässige Team eine Zeit der Instabilität, die alle auf die abwartende Haltung auf Vorstandsebene von Hyundai zurückzuführen war, um an der neuen Hybrid-Rallye-1-Ära der WRC teilzunehmen, mit Beginn erst im März letzten Jahres, einige Monate nach Ford und Toyota. Das brachte Hyundai beim Testen stark ins Hintertreffen, eine Situation, die durch den Testunfall von Thierry Neuville 30 Meter in eine Schlucht und den plötzlichen Abgang von Teamchef Andrea Adamo noch verschlimmert wurde.

Seit Adamos Weggang wurde Hyundai Motorsport einer internen Überprüfung unterzogen, da die Chefs versuchen, die Struktur des Teams zu optimieren.

Moncet wurde von seiner Rolle als Powertrain-Manager befördert, um das Team sowohl bei der Rallye Monte Carlo als auch bei der Rallye Schweden zu führen, und bleibt auch für die Rallye Kroatien nächste Woche verantwortlich. Doch trotz einiger Veränderungen wie die Beförderung von Andrea Cisotti zum Customer Racing Manager ist Hyundais Restrukturierungsprozess noch nicht abgeschlossen.

Auf die Frage, wie nah das Team dem Abschluss seiner Überprüfung sei, sagte Moncet: «Nun, es ist schwer zu beantworten, ich kann nur sagen, dass wir uns jeden Tag näher kommen. Ich denke realistisch und hoffe, dass wir in den nächsten Wochen etwas mehr über unsere zukünftige Organisation wissen und etwas Stabilität haben können.“

Moncet traf Sean Kim, den neuen Präsident bei Hyundai Motorsport, am Montag zum ersten Mal und ist zuversichtlich. «Ich weiß mit Sicherheit, dass er den technischen Hintergrund hat, er war Fahrgestellingenieur, also hat er das Wissen und das Verständnis, um uns bei unserer Tätigkeit zu unterstützen», sagte Moncet. «Wir stehen, wie gesagt, von Anfang an kurz davor, uns und unsere Struktur neu zu organisieren, also denke ich, dass es der richtige Moment ist, vielleicht für die nächste Periode zu gehen und für die Zukunft zu bauen.»