Kroatien – Rovanperä: «Unfall von 2021 verbannen»

Kalle Rovanperä möchte bei der dritten Runde der Rallye-Weltmeisterschaft in Kroatien die Erinnerungen an den Unfall von 2021 verbannen, als er als jüngster Tabellenführer in Zagreb startete und wenig später ausschied.

Kalle Rovanperä startet an diesem Wochenende in Kroatien im Toyota Yaris nach seinem Schweden-Sieg wieder als Leader in der Meisterschaft, gleiches Szenario wie 2021, als er ebenfalls als Leader zur ersten Asphaltrallye des Jahres startete und schon nach nur 5 km wegen eines Unfalls ausgeschieden war. Rovanperä bezeichnete diesen Vorfall als den bisherigen Tiefpunkt in seiner noch jungen Karriere. In diesem Jahr führt die Meisterschaft 14 Punkte vor Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) an.

Rovanperä gibt zu, dass sein Mangel an Wissen über die komplexen Geschwindigkeitstests mit niedrigem Grip in den Hügeln rund um die Hauptstadt Zagreb ihn benachteiligt. Aber er ist bereit für den Kampf.

«Jeder hat dort jetzt ein weiteres Jahr Erfahrung, also denke ich, dass es ein bisschen schwierig für uns wird», erklärte er. «Aber wir waren auch schon einmal in dieser Situation und versuchen einfach, das so gut wie möglich zu bewältigen. Dieses Jahr wird es schwieriger für mich. Letztes Jahr war es für alle ein neues Event und es scheint, dass es ziemlich schwierig war. Alle sagten, die Prüfungen seien mit dem Grip ziemlich schwierig gewesen. Wenn ich mir die Videos anschaue, scheint es, als würde sich der Grip ständig ändern.»

Diese zweite Ausgabe hat einiges zu bieten. Letztes Jahr war ein Thriller, als Sébastien Ogier seinem Toyota-Teamkollegen Elfyn Evans den Sieg wegschnappte, als der Waliser in der letzten Kurve auf Gras rutschte. Der Vorsprung von 0,6 Sekunden war das drittknappste WRC-Ergebnis aller Zeiten.

Evans und Esapekka Lappi gesellen sich zu Rovanperä in den Hybrid-GR Yaris-Autos, während Takamoto Katsuta eine vierte Version für das zweite Team des japanischen Herstellers fährt.

Gus Greensmith ist bei M-Sport Ford der Beste in einem Puma. Der Brite, der in der Gesamtwertung Vierter ist, wird von Craig Breen und Adrien Fourmaux unterstützt, der im vergangenen Jahr bei seinem Top-Debüt einen beeindruckenden fünften Platz erzielte. Ein vierter Puma wird erstmals in den Händen des WRC2-Champions von 2019, Pierre-Louis Loubet, sein.

Hyundai Motorsport stellt die gleiche Aufstellung für die dritte Rallye in Folge auf. Thierry Neuville ist Rovanperäs schärfster Verfolger in den Punkten, nachdem er in Schweden Zweiter geworden war. Der Belgier wird in i20 N Rally1-Autos von Oliver Solberg und Ott Tänak unterstützt, die nach einem enttäuschenden Saisonstart auf einen großen Aufschwung hoffen.

Die Rallye beginnt am Donnerstagabend in Zagreb. An den drei Wettkampftagen auf Asphalt, der von glatt bis stark gebrochen ist und viele knifflige Kuppen und Sprünge aufweist, umfassen die 20 Prüfungen 291,84 km.