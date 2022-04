Kroatien/Shakedown: WM-Leader Rovanperä legt vor

Der in der Weltmeisterschaft führende Kalle Rovanperä hat im Shakedown zum dritten Saisonlauf in Kroatien die erste, wenn auch inoffizielle Duftnote im Toyota GR Yaris Rally1 gesetzt.

Der 21 Jahre Tabellenführer Kalle Rovanperä hat im Shakedown zur Rallye Kroatien, der ersten reinen Asphaltrallye des Jahres, die erste, wenn auch inoffizielle Bestzeit beim dritten Saisonlauf gesetzt. Im Toyota GR Yaris Rally1 markierte der Schweden-Sieger auf der 3,65 km langen Teststrecke in der Nähe der kroatischen Hauptstadt Zagreb mit 1:52,5 Minuten die schnellste Zeit, war aber nur eine Zehntelsekunde schneller als der Schweden-Zweite und WM-Zweite Thierry Neuville im Hyundai i20 N Rally1, dem mit einem Abstand von sieben Zehntelsekunden sein Teamkollege Ott Tänak mit der drittschnellsten Zeit folgte.

Hingegen verlief der Shakedown für Elfyn Evans bezüglich der siebten Zeit, 2,3 Sekunden langsamer als sein Teampartner Rovanperä, etwas enttäuschend. Im letzten Jahr setzte er bei der kroatischen WM-Premiere im Shakedown die schnellste Zeit und war dort auf Kurs zu seinem vierten Gesamtsieg. Ein kleiner Schlenker auf Gras auf der letzten Prüfung aber verhinderte dies. Er musste den Sieg mit dem drittknappsten Finish von 0,6 Sekunden seinem Teampartner Sébastien Ogier, in diesem Jahr nicht in Kroatien, nolens volens überlassen.

Der sportliche Teil der Rallye Kroatien beginnt am Freitag nach dem Start um 07:30 Uhr in der Hauptstadt Zagreb. Dann stehen ab 08:33 Uhr die beiden Durchgänge der vier Prüfungen über insgesamt 120 Kilometer auf Bestzeit auf der Wertungsagenda. Die zweite kroatische WM-Ausgabe führt über insgesamt 1.648 km und endet am Sonntag, 24. April 2022, gegen 15:30 Uhr in Zagreb.

Rallye Kroatien auf Servus TV:

Samstag, 23. April 2022:

Ab 11:30 Uhr: WP 12 (8,78 km)

Ab 19:00 Uhr: WP 16 (8,78 km)

Sonntag, 24. April 2022:

Ab 08:30 Uhr: WP 18 (15,09 km)

Ab 13:00 Uhr: WP 20 (15,09 km / Power Stage)

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (3,65 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:52,5 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:52,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 1:53,3 4 Lappi/Ferm (FIN), Toyota 1:53,8 5 Breen/Nagle (IRL), Ford 1:53,8 6 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford 1:54.8 7 Evans/Martin (GB), Toyota 1:43,4 8 Solberg/Edmondson (S/GB), Hyundai 1:54,8 9 Loubet/Landais (F), Ford 1:54,9 10 Katsuta/Johnston (JP/IRL), Toyota 1:55,0

Fahrer-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 46 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 32 3 Sébastien Loeb (F), Ford 27 4 Gus Greensmith (GB), Ford 20 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 19 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 18 7 Craig Breen (GB), Ford 16 8 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 15 9 Andreas Mikkelsen (N), Skoda Rally2 12 10 Oliver Solberg (S), Hyundai 8