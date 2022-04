M-Sport berät über die Zukunft von Adrien Fourmaux

Drei Rallyes sind inzwischen in der Rallye-Weltmeisterschaft absolviert und Adrien Fourmaux steht nach zwei selbst verschuldeten Ausfällen ohne Punkte da, diese Woche will M-Sport über seine Zukunft beraten.

Über die Teilnahme von Adrien Fourmaux an der Rallye Portugal wird diese Woche entschieden, wobei das Programm der Rallye-Weltmeisterschaft des Franzosen nach seinem Unfall bei der Rallye Kroatien als fraglich gilt. Die Teamchefs von M-Sport Ford, Malcolm Wilson und Richard Millener, werden sich diese Woche treffen, um die Auswirkungen von zweitem Unfall von Fourmaux bei drei Rallyes zu besprechen.

«Wir haben einiges zu besprechen und einige Entscheidungen zu treffen», sagte Millener zu DirtFish. «Im Moment gibt es zu viele Unfälle von Adrien auf Asphalt. Zu viele. Wir werden die Dinge diese Woche überprüfen. Wir haben Adrien für Portugal im Ford Puma Rally1 gemeldet, und ohne Zweifel besteht eine der Optionen darin, dass er diese Meldung erfüllt. Aber wir haben eine Reihe von Optionen, die uns zur Verfügung stehen. Wir können weitermachen, als wäre nichts passiert, ihn in Portugal fahren lassen und weitermachen, bis er nie wieder ein Rally1-Auto fährt. Die Antwort auf Ihre Frage liegt irgendwo dazwischen, würde ich mir vorstellen.»

Millener akzeptierte, dass die Bedingungen in Kroatien kompliziert waren, wo Fourmaux in unerwartetes stehendes Wasser geriet – derselbe Ort, an dem Thierry Neuville einen großen Moment erlebte.

«Wir wissen, dass Geschichten zwei Seiten haben», führte Millener weiter aus. «Wir wissen, dass Adrien einen komplett trockenen Test hatte und das war nicht ideal für eine so nasse Rallye wie Kroatien, aber er war damit nicht allein, viele andere Fahrer haben bei trockenen Bedingungen getestet. Das ist frustrierend für uns alle. Ich spüre die Frustration für das Team. Der Fahrer versteht, was es braucht, um das Auto zusammenzubauen, die Mühe, die dahintersteckt; Adrien war nach seinem Unfall in Monte Carlo in der Werkstatt und hat mit ihnen gearbeitet – aber es ist nicht so, dass er die ganze Zeit in dieser Hochdrucksituation ist und versucht, die Autos umzudrehen und zu sortieren.»

Millener schließt: «Man kann nicht einfach in die Werkstatt kommen und sich entschuldigen, aber das ist ein Nachwuchsteam, und wenn wir junge Fahrer entwickeln, sind das die Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind. Es ist eine Hochdruckumgebung. Er ist einer der führenden Fahrer im Team und egal, wie sehr wir versuchen, den Druck wegzunehmen, er ist da und er weiß, dass er da ist, und er muss damit umgehen, ohne zu stürzen.»