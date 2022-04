Bewährung für Fourmaux, M-Sport erlaubt Start

Der in diesem Jahr glücklos agierende Adrien Fourmaux darf beim vierten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Portugal für M-Sport Ford quasi unter Bewährung im Puma Rally1 starten.

Statt roter Karte zog Richard Millener, der Teamchef von M-Sport Ford, nur die gelbe Karte für den in dieser Saison etwas angeschlagenen und ergebnislosen Adrien Fourmaux, der bei den bisher drei absolvierten Rallyes zweimal durch selbst verursachte Unfälle ausgefallen war. M-Sport dachte schon über eine Kündigung des Franzosen nach. Millener glaubt, dass eine andere Entscheidung zu sehr die Entwicklung von Fourmaux beeinträchtigt hätte. Er hat den Start von Fourmaux in Portugal bei der ersten Schotterrallye des Jahres bestätigt.

M-Sport hatte zuvor mitgeteilt, dass man nach dem Unfall bei der Rallye Kroatien eine Reihe von Optionen für Fourmaux in Betracht zog. Aber Fourmaux wird den Puma Rally1 am Samstag in Portugal testen und wie ursprünglich geplant bei der Rallye antreten.

Millener sagte zu DirtFish: «Wir glauben, dass es Adriens Entwicklung als Fahrer schaden würde, wenn wir ihn aus dem Auto nehmen und ihn in Portugal in eine andere Kategorie stecken würden. Er wird in einem Puma bei der Veranstaltung dabei sein. Wir glauben immer noch an ihn, das hat sich nie geändert. Im Moment ist es wahrscheinlich etwas schmerzhafter, wenn Autos einen Unfall haben, wenn wir mit einem neuen Auto arbeiten und alle und alles bereits überfordert sind. Er weiß es. Er kennt die Situation.»

Auf die Frage, was der Rat für Fourmaux vor Portugal wäre, antwortete Millener: «Er weiß, was er zu tun hat. Wir haben darüber gesprochen und jetzt muss er sich entspannen und mit dem Autofahren weitermachen. An seiner Schnelligkeit und seinem Potenzial besteht kein Zweifel. Er kann das.»

Millener war nicht bereit, Einzelheiten zu den Diskussionen zwischen dem Team und Fourmaux preiszugeben, und fügte hinzu: «Ich bin mir nicht sicher, ob es ihnen wirklich hilft, sich als Fahrer zu entwickeln, wenn sie Fehler machen. Sie laufen Gefahr und haben Angst, das Auto zu fahren.»

Millener fügte hinzu: «Was wir bei Adrien sehen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung eines jungen Fahrers. Wenn man zurückblickt, hat dieses Team dazu beigetragen, mehr junge Fahrer zu gewinnen als jedes andere Team in der Meisterschaft. Malcolm Wilson hat damals dasselbe mit Leuten wie Jari-Matti Latvala, Ott Tänak, Elfyn Evans und vielleicht Mikko Hirvonen durchgemacht. Aber gerade jetzt, bei den Kosten, die mit dem neuen Auto verbunden sind, tut es ein bisschen weh.»

Die Vorstellung von Fourmaux bei der Rallye Kroatien endete, als er auf der dritten Prüfung einen Unfall hatte. Das war sein zweiter Unfall in drei Läufen in dieser Saison.