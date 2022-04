Thierry Neuville nach Kroatien wieder optimistischer

Obwohl Thierry Neuville mehr Probleme während der Rallye Kroatien, dem dritten Lauf zur Weltmeisterschaft, als einige andere Fahrer hatte, lächelte der Ostbelgier am Sonntagnachmittag in Zagreb immer noch.

Drei Auftritte vor den Sportkommissaren, eine Strafe von 1.900 Euro wegen Geschwindigkeitsüberschreitung, zwei Tage öffentlicher Dienst für den Belgier und Beifahrer Martijn Wydaeghe, vier Zeitstrafen und ein kurzer Abflug in der Schlussphase konnten die beiden am dritten Platz nicht hindern. Neuville gab hinterher zu, dass eine Achterbahn drei Tage auf dem Asphalt seinen Enthusiasmus auf die Probe stellte. Aber er war an einem viel glücklicheren Ort als drei Monate zuvor am Ende eines heißen Saisonauftakts bei der Rallye Monte-Carlo.

«Emotional war ich das ganze Wochenende auf und ab», gab er zu. «Ich hatte Angst, dass wir aufgrund der technischen Probleme aufgeben müssten, aber immerhin sind wir mit dem Auto zurückgekommen, bis wir bei der Strafe einen weiteren Schlag ins Gesicht bekamen. Ich denke, insgesamt haben wir am Wochenende zwei Strafminuten bekommen, das ist viel. Aber wir haben das Maximum aus der Situation gemacht. Ich hatte Mühe, die Motivation aufrechtzuerhalten, aber ich wusste, dass ich am Ende des Wochenendes irgendwie eine Belohnung bekommen könnte, und schließlich haben wir sie bekommen.»

Zweimal blieb sein Hyundai i20 N Rally1 auf dem Weg zum Service am Freitag mit Lichtmaschinenproblemen stehen. Neuville und Wydaeghe schoben das Auto die letzten 800 m zum Service und das Paar fiel erschöpft zu Boden, als sie nur vier Minuten zu spät ankamen.

Eine Geldstrafe und zusätzliche Zeitstrafen wegen wiederholter Geschwindigkeitsüberschreitung bei dem Versuch, seine Check-in-Frist einzuhalten, brachten ihn zu Fall. Weitere Strafen wurden am Samstagmorgen verhängt. Das Hybridsystem war versehentlich abgeschaltet und Neuville nutzte den Verbrennungsmotor des Autos in einer reinen Hybridzone.

Aber drei Bestzeiten zeigten eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Asphalt der französischen Alpen, als Neuville als Sechster ins Ziel kam. Am letzten Tag wurde er Dritter, obwohl er in der abschließenden Power Stage kurz in einen Graben landete.

«Wir haben einige Verbesserungen vorgenommen. Wir wussten, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht hatten, aber ich hatte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir so nah an der Front sein würden. Irgendwie haben wir immer noch das Gefühl, dass es einen Spielraum gibt, dass noch etwas übrig ist und wir wissen, wo wir arbeiten müssen«, fügte Neuville hinzu.

Neuville weiter: «Ich denke, wir haben uns beim Handling des Autos ziemlich verbessert, und auch bei der Balance des Chassis. Irgendwie waren wir noch nicht bereit für Monte-Carlo, das wussten wir, und wir kamen viel besser vorbereitet hierher. Wir müssen realistisch bleiben. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, wir sind ein bisschen näher gekommen, aber wir sind noch nicht am Ziel. In Bezug auf die Leistung, aber auch in Bezug auf die Zuverlässigkeit, denn bei den ersten drei Rallyes wurde ich dreimal mit Problemen belastet. Ich hoffe, dass wir das als Team für die kommenden Events verbessern können. Ich denke, wir müssen noch einige Schritte nach vorne machen, um die Meisterschaft zu gewinnen.»