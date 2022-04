Latvala/Toyota: «Rovanperä ist ein Wunder»

Der starke Sieg von Kalle Rovanperä bei der Kroatien-Rallye, dem dritten Saisonlauf zur Weltmeisterschaft, war die beste Leistung seiner Karriere, glaubt Jari-Matti Latvala, Teamchef von Toyota Gazoo Racing.

Latvala erklärte: «Für mich ist das Kalles beste Leistung aller Zeiten. Ich meine, er ist gut gefahren, aber das war bei weitem seine beste Fahrt. Er ist ein Wunder und ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, das zu tun, was er in Kroatien getan hat. Plötzlich hat er bewiesen, dass er wirklich stark ist für die Fahrer-WM 2022.»

Latvala dachte, die Bemühungen von Rovanperä würden unbelohnt bleiben, als das Glückspiel von Ott Tänak, auf seinem Hyundai i20 mit weicheren Pirelli-Reifen zu montieren, es ihm ermöglichte, den Rallye-Spitzenreiter in der vorletzten regennassen Prüfung zu verdrängen. Der Toyota-Youngster kämpfte sich auf trockeneren Straßen in der Power Stage am Ende der Rallye zurück, um Tänak in einem atemberaubenden Finale zu überholen und mit 4,3 Sekunden Vorsprung in einem GR Yaris zu gewinnen.

«Um die Mittagszeit hatten wir in Gedanken schon die Fassung verloren und waren etwas deprimiert, weil Kalle am Wochenende der schnellste Fahrer war. Aber dann kommt er zurück und zeigt diese grandiose Leistung. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, was er getan hat», fügte Latvala hinzu.

Der 21-jährige Leader der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft führte die Rangliste für alle Sonderprüfungen bis auf eine an, in einer Demonstration außergewöhnlicher Geschwindigkeit auf Straßen, die er noch nie zuvor bei einem Wettbewerb gesehen hatte. Während Rovanperä in der bevorzugten Position als Erster auf der Straße unterwegs war, bedeutete sein Unfall auf der ersten Prüfung in Kroatien vor 12 Monaten, dass alle bis auf eine Handvoll Kilometer neu für ihn waren.

«Letztes Jahr ist Kalle nur fünf Kilometer gefahren, bevor er den Unfall hatte», führte Latvala weiter an, «also in Kroatien zu starten und das zu tun, was er diesmal getan hat, war einfach unglaublich. Fantastisch. Für mich war es seine beste Leistung in einem Toyota Yaris. Er hat unter wirklich sehr anspruchsvollen Bedingungen keine Fehler gemacht.»

Rovanperäs zweiter Saisonsieg brachte ihm 29 Punkte Vorsprung auf Thierry Neuville von Hyundai Motorsport an die Spitze der Gesamtwertung. Neuville wurde in Zagreb Dritter.

«Ehrlich gesagt», fügte Latvala hinzu, «haben wir von Kalle nicht mit dieser Pace gerechnet. Ich dachte, er könnte es vielleicht unter die ersten vier schaffen – es ist schwierig, zu einer Rallye zu kommen, bei der jeder mehr Erfahrung hat als man selbst. Er war wirklich clever. Er wusste, dass er besonders am Freitagmorgen im Vorteil war, und er nutzte ihn. Aber so sehr er seine Geschwindigkeit zeigen konnte, er wusste auch, wo er vernünftiger sein musste. Fantastische Leistung. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit ihm.»