Portugal: Rovanperä baut mit Hattrick Führung aus

Der finnische 21-Jahre junge Überflieger Kalle Rovanperä feiert beim vierten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft auf portugiesischem Schotter seinen dritten Saisonsieg in Folge und baut seine WM-Führung weiter aus.

Gegen Ende wurde es am Sonntagmittag wieder spannend. Regen und Nebel bremsten den führenden Rovanperä, was Evans bis auf 6,6 Sekunden näher kommen ließ. Doch der Toyota-Youngster blieb cool und wehrte die Attacken seines zwölf Jahre älteren Teamkollegen ab. Er markierte auf der Power Stage beim berühmten Fafe seine achte Bestmarke und ließ Evans um 15,2 Sekunden hinter sich. Hinter ihnen kämpften verbissen Takamoto Katsuta im Yaris Rally1 des Toyota-Förderungsprogramms und die Hyundai-Geheimwaffe und Saisoneinsteiger Dani Sordo, der erstmals den Hybrid-Hyundai i20 N Rally1 steuerte, um den letzten Podestplatz. 2,2 Sekunden waren sie vor der abschließenden Power Stage getrennt. Sordo bekam grünes Licht, verwies Katsuta um 2,1 Sekunden hinter sich und rettete für Hyundai noch den letzten Podiumsplatz.

In der Fahrerwertung hat Rovanperä nun 106 Punkte, schon 46 Zähler mehr als Thierry Neuville (Hyundai) und 51 Punkte vor Takamoto Katsuta (Toyota). Bei den Herstellern erhöhte der Tabellenführer Toyota auf 175 Punkte, 59 Zähler vor Hyundai.

Rovanperä bejubelte seinen fünften Gesamtsieg: «Im Moment scheint es, dass wir auf einer wirklich guten Fahrt sind. Als erstes Fahrzeug hier der Straße zu sein und um den Sieg zu kämpfen, war wirklich toll. Ein großes Dankeschön an Jonne und auch das Team - wir sahen viele schwierige Bedingungen und unser Auto war perfekt wie immer. Jeder kann wirklich glücklich sein.»

Evans war etwas enttäuscht: «Wir brauchten definitiv ein Ergebnis, das ist sicher. Natürlich sind wir von dem Ergebnis heute enttäuscht, aber ich ziehe meinen Hut vor Kalle. Von meiner Seite ist es schön, wieder auf dem Podium zu sein und wir sollten in der Lage sein, darauf aufzubauen.»

Sordo freute sich über seinen gelungenen Saisoneinstand: «Ich habe mein Bestes gegeben. Taka hat es verdient und wir haben es auch verdient. Wir waren das ganze Wochenende über auf den Pisten nicht so schnell.»

Auf Huyndai wartet weiter Arbeit

Hyundai hat trotz intensiver Entwicklungsarbeit noch nicht das geeignete Mittel gefunden, um die Saisonstärke von Toyota zu brechen. Technisches Pech wie am Antrieb des i20 von Thierry Neuville oder Reifenschäden wie bei Ott Tänak brachten das im unterfränkischen Alzenau ansässige Hyundai-Team nicht ganz in eine gefährliche Konkurrenzsituation für Toyota. Und der Joker Dani Sordo nutzte seine gute Ausgangsposition als Saisonneueinsteiger nicht so erfolgreich wie letztes Jahr. Im Vorjahr schaffte er so immerhin den zweiten Platz hinter Evans. Hinter Katsuta reihten sich Sordos Teamkollegen Thierry Neuville (+ 2:37,8) und Ott Tänak (+ 4:45,7) auf den Plätzen fünf und sechs ein.

Ford musste wieder einstecken

Ford muss weiter von der Loeb-Erfolgsstory in Monte Carlo zehren. Die Fortsetzung dieser Story siehe unten. M-Sport hatte zwar mit fünf Ford Puma Rally1 das größte Aufgebot, aber später auch von engagierten Werksteams den kleinsten Erfolg. Technische Mängel und Fahrfehler, begleitet von Reifenpech sorgten letztlich dafür dass der französische Gastfahrer Pierre-Louis Loubet, ohne seine Leistung schmälern zu wollen, auf dem siebten Platz (+ 5:52,1) als bester Ford-Pilot geführt wird. Stammfahrer Craig Breen fiel auf der vorletzten Prüfung wegen eines Bremsproblems vom sechsten auf den achten Platz (+ 7:03,4) ab, 1:06,2 Minuten vor seinem Teamkollegen Adrien Fourmaux. Gus Greensmith wurde nach seinem mehrmaligen Pech und Re-Start auf P17 (+ 33:53,0) geführt. «Das war einfach nicht unser Wochenende», war das Fazit von Teamchef Richard Millener.

Teemu Suninen warf auf der letzten Prüfung seinen ersten nahen Sieg in der WRC2 weg, als er de Hyundai i20 N Rally2 neben die Piste setzte und für eine 20-minütige Unterbrechung sorgte. So erbte der Kroatien-Gewinner Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) 1:12,1 Minuten vor Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2) seinen zweiten Saison-Triumph. Der Titelverteidiger und Auftaktsieger Andreas Mikkelsen musste nach seinem Ausfall (Motorschaden) als WRC2-Leader am Samstagmorgen die Tabellenführung an Rossel abtreten.

Die mit Spannung erwartete Neuauflage des beim Saisonauftaktes begeisterten Duells der französischen Super-Champions zwischen Sébastien Loeb und Sébastien Ogier verpuffte am Freitag auf der fünften Prüfung, als der neunfache Rekordweltmeister Loeb das rechte Hinterrad seines Ford Puma Rally1 zerschmetterte. Nach Leistungsverlust am Samstag gab der 80-fache Rekordsieger Loeb ganz auf. Der achtfache Titelgewinner Ogier meldete sich zwar auch am Freitag wegen fehlenden zweiten Ersatzrades im Toyota GR Yaris Rally1 vorzeitig ab, fuhr aber trotz seines Abflugs am Samstag mit einem hohen Zeitverlust wohl eher aus Spaß an der Freude und als Testpilot weiter. Zeit spielte keine Rolle mehr.

Die erste Schotterrallye des Jahres war der erwartete härteste Lauf der Saison, wenn auch wohl doch etwas härter als erwartet. Die vielen Reifenschäden speziell am Freitag belegen die Härte, dennoch gab es auch etliche lobende Worte für den Schotterklassiker, bei dem die FIA das goldene Jubiläum der Rallye-Weltmeisterschaft feierte. Die Portugiesen feierten ihr Motorsport-Volksfest bei dieser Kult-Rallye.

Endstand nach 21 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:44:19,2 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 15,2 3 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 2:17,3 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:19,4 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 2:37,8 6 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 4:45,7 7 Loubet/Landais (F), Ford + 5:52,1 8 Breen/Nagle (IRL), Ford + 7:03,4 9 Fourmaux/Coria (F), Ford + 8:09,6 10 Rossel/Sarreaud (F), Citroën + 11:48,9

Fahrer-WM Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 106 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 60 3 Takamoto Katsuta (J), Toyota 38 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 37 5 Elfyn Evans (GB), Toyota 36 6 Craig Breen (GB), Ford 34 7 Sébastien Loeb (F), Ford 27 8 Gus Greensmith (GB), Ford 20 9 Dani Sordo (E), Hyundai 19 10 Sébastien Ogier (F), Toyota 19