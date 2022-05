Dokumentation über Sébastien Ogier auf Red Bull TV

Sébastien Ogier, Walter Röhl, Sebastien Loeb in Portugal

«The last season» enthüllt Ogiers herausragende Karriere vor der Rallye Portugal, der achtmalige Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier kehrt beim vierten Saisonlauf in die Rallye-Weltmeisterschaft zurück.

Die Rallye Portugal ist für Ogier etwas Besonderes, es ist der Ort seines ersten Karrieresieges, wo eine Erfolgsbilanz begann, die bisher 54 WRC-Rennsiege einbrachte. Um seine atemberaubende Karriere zu feiern, wird am 19. Mai ein abendfüllender Dokumentarfilm «The Last Season» veröffentlicht.

Zu Beginn der WRC-Saison 2010 bestand das Programm von Ogier bei Citroën aus sechs Rallyes. Dort sollte er beweisen, dass er das Zeug dazu hatte, mit Citroën ein Champion zu werden. Kurz vor dem Start in Portugal wurde sein Vertrag verlängert, was den Franzosen entlastete und er fuhr perfekt und holte den Sieg. Und der Rest ist Geschichte.

Aus diesem Grund liegt die Rallye Portugal sehr am Herzen von Ogier: «Ich habe dort einige gute Ergebnisse erzielt und es ist eine besondere Rallye für mich. Hier habe ich meine erste WRC-Rallye gewonnen und die Atmosphäre dort ist besonders. Es ist eine Rallye, die mir wirklich Spaß macht.» Ogier kann am Wochenende mit seinem möglichen 55. Gesamtsieg den Portugal-Rekord von Markku Alen mit sechs Siegen einstellen.

Ebenfalls zurückgekehrt ist Ogiers Landsmann, ehemaliger Teamkollege und langjähriger Rivale Sébastien Loeb. Loeb war viele Jahre lang Ogiers Hauptkonkurrent und der einzige Fahrer, den er in seiner frühen Karriere schlagen musste, um zu beweisen, dass er das Zeug zum Weltmeister hatte.

Nach dem Gewinn seiner achten Meisterschaft im Jahr 2021 kündigte Ogier seinen Rücktritt vom Vollzeit-WRC-Wettbewerb an, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Ogier startet in Portugal zum zweiten Mal in dieser Saison, nachdem er beim Saisonauftakt bei der Rallye Monte Carlo angetreten war, wo er Loeb wegen eines Reifenschadens knapp unterlag und nach der Führung Zweiter wurde.

Ogier erklärte: «Die Rivalität zwischen mir und Sébastien Loeb war schon immer stark, aber darüber hinaus genießen wir es, miteinander zu kämpfen. Viele Jahre war es oft ziemlich intensiv und es gab enge Kämpfe zwischen uns. Ich hoffe, wir können wieder konkurrenzfähig sein und um den Sieg kämpfen – es wird fantastisch.»

Ogier wird wieder am Steuer seines Toyota GR Yaris Rally 1 sitzen und für das Team antreten, mit dem er letztes Jahr den Titel gewonnen hat. Der Franzose hat eine fantastische Chance auf seinen 55. Rallye-Triumph, wird aber erneut gegen Loeb antreten, zusammen mit seinem Teamkollegen Kalle Rovanperä von Toyota Gazoo Racing, der derzeit die Meisterschaft anführt. «Kalle und ich haben in den letzten zwei Jahren bei Toyota gut zusammengearbeitet. Er zeigte sofort starkes Potenzial. Er hat jetzt den perfekten Saisonstart hingelegt und führt die Meisterschaft an» sagte Ogier.

«The Last Season» wird am Eröffnungstag der Rally de Portugal weltweit veröffentlicht und bietet einen detaillierten Einblick in Ogiers Karriere und sein Privatleben. Von seinen Kart-Tagen als Nachwuchsfahrer bis zum Gewinn des achten Titels im Jahr 2021 lässt die Dokumentation nichts unversucht. Familie, Teamkollegen, Teambesitzer und seine schärfsten Rivalen – angeführt von Loeb – kommen zusammen, um ein Porträt eines der unerbittlichsten WRC-Fahrer aller Zeiten zu erstellen.

«Es ist immer eine Ehre, einen Dokumentarfilm zu haben, der die gesamte Karriere noch einmal durchlebt, und ich freue mich natürlich sehr darüber. Und ich hoffe, dass die Fans es auch genießen werden. Es ist sehr cool!», so Ogier

«The Last Season» wird am 19. Mai um 9 Uhr MEZ auf Red Bull TV veröffentlicht.