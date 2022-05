Portugal/Shakedown: Vorjahressieger Evans meldet sich

Der Vizechampion Elfyn Evans kann mit seinem Saisonstart in der Rallye-Weltmeisterschaft mit nur 17 Punkten nicht besonders glücklich sein, das will er mit der Wiederholung seines Vorjahressieges in Portugal ändern.

Elfyn Evans darf beim vierten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft bei der ersten echten Schotterrallye des Jahres Hoffnung auf eine Wende zum Positiven schöpfen. Zumindest gibt ihm seine schnellste, aber nur inoffizielle Zeit im Shakedown eine gewisse Hoffnung auf bessere Zeiten. Im Toyota GR Yaris Rally1 markierte er auf dem 4,60 km mit 2:25,1 Minuten die schnellste Zeit, nur vier Zehntelsekunden vor Craig Breen im Ford Puma Rally1 und sieben Zehntelsekunden vor Ott Tänak im Hyundai i20 N Rally1, dem dessen Teamkollege Thierry Neuville mit einer Zehntelsekunde folgte.

Die Stars der portugiesischen Schottermanege hielten sich auf der Teststrecke etwas zurück. Der achtfache Champion Sébastien Ogier notierte im Toyota GR Yaris Rally1 bei seinem zweiten Saison-Shakedown mit 2:57,4 Minuten die siebte Zeit vor seinem in der WM führenden Teamkollegen Kalle Rovanperä. Der neunmalige Rekordweltmeister Sébastien Loeb wurde bei seinem zweiten Einsatz im Ford Puma Rally1 nach Problemen mit der Gegensprechanlage mit der Zeit von 2:58,5 Minuten auf der zehnten Position geführt. Doch für die Rallye soll dies für die beiden Rallyegiganten keine Aussage sein. In Portugal hoffen alle auf die Fortsetzung des spannenden Duells der Titel-Titanen vom Saisonauftakt in Monte Carlo, wo Loeb als ältester Gewinner knapp vor Ogier seinen 80. Gesamtsieg und seinen Triumph in Monaco erzielte.

Der portugiesische Schotterklassiker wird am Donnerstagabend um 19:55 Uhr MESZ in der ehemalige Hauptstadt und Universitätsstadt Coimbra gestartet. Es folgt wenige Minuten später der 2,82 km lange Stadtkurs.

Die richtige Schotterhatz beginnt am Freitagmorgen ab 09:08 Uhr MESZ mit dem ersten Durchgang der 12,03 km langen Prüfung Lousa. Bis zum Etappenziel um 20:50 Uhr MESZ im Messepark Expanor, dem zentralen Serviceplatz in Matosinhos, stehen am Freitag acht Entscheidungen (= 122,88 km) in der Rallye-Agenda.

Der Samstag wird richtig hart. Dann stehen nämlich acht Prüfungen über knapp 160 km zur sportlichen Entscheidung nach dem Re-Start um 06:45 Uhr MESZ bis zum Etappenziel gegen 20:30 Uhr an.

Sechs Prüfungen (= 48,87 km) bilden am Sonntag nach dem Re-Start um 06:45 Uhr MESZ bis zum Ziel um 15:20 Uhr MESZ da Finale, mit der zweimaligen Passage der bekannten Prüfung Fafe mit der berühmten Sprungkuppe.

100 Team wurden zum Start zugelassen, mit den Teilzeitartisten Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1) und Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1). Die einzige deutsche Flagge klebt auf der Lufthutze des Skoda Fabia Rally2 (# 47) von Armin Kremer und Timo Gottschalk.

In Portugal finden neben dem Sport auf den Schotterpisten auch die Feierlichkeiten der FIA zum goldenen Jubiläum der Rallye-Weltmeisterschaft statt.

Rallye Portugal auf Servus TV:

Samstag, 21. Mai 2022:

08:30 Uhr MESZ: WP 10 (17,48 km)

15:30 Uhr MESZ: WP 13 (17,48 km)

Sonntag, 22. Mai 2022:

09:00 Uhr: WP 19 (11,18 km)

13:00 Uhr: WP 22 (11,18 km)

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (4,60 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Evans/Martin (GB), Toyota 2:56,1 2 Breen/Nagle (IRL), Ford 2:56,4 3 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:56,8 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:56,9 5 Loubet/Lanais (F), Ford 2:57,2 6 Sordo/Carrera (E), Hyundai 2:57,3 7 OgierVeillas (F), Toyota 2:57,4 8 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:57,6 9 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford 2:58,1 10 Loeb/Galmiche (F), Ford 2:58,6

Fahrer-WM Stand nach 3 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 76 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 47 3 Craig Breen (GB), Ford 30 4 Sébastien Loeb (F), Ford 27 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 27 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 26 7 Gus Greensmith (GB), Ford 20 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 19 9 Elfyn Evans (GB), Toyota 17 10 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 15