Italien: Breen holt mit P2 sein bestes Puma-Ergebnis

Bei steigenden Temperaturen und herausfordernden Bedingungen erreichte Craig Breen im Ford Puma Hybrid Rally1 beim fünften Lauf auf Sardinien einen hart erkämpften zweiten Platz.

Es war eine erfolgreiche Veranstaltung für M-Sport, als Breen sein zweites Podium der Saison holte und Pierre-Louis Loubet die Erwartungen des Teams übertraf, mit einer herausragenden Leistung, durch die er einen kurzfristig gehaltenen dritten Rang verpasste. Loubet holte zusammen mit Beifahrer Vincent Landais dank seiner klugen Herangehensweise am Ende die beste Platzierung seiner Karriere, Vierter in der Gesamtwertung.

Alle Teams mussten am Freitag gegen die Hitze ankämpfen, aber ein fantastischer Start von Loubet, der auf der ersten Prüfung des Tages eine Top-3-Zeit fuhr, nur 0,8 Sekunden hinter der Bestzeit, würde seine Mentalität für das Wochenende bestimmen. Breen würde sich auch von Anfang an auf der Jagd nach einem Podium sehen, indem er auf der Morgenrunde Top-3-Zeiten lieferte, was dazu führte, dass das junge Team auf dem dritten bzw. vierten Gesamtrang in den Service am Freitag ging, getrennt durch nur 1,2 Sekunden.

In der Nachmittagsschleife kämpften Loubet und Breen weiter, fuhren nahezu identische Zeiten und zeigten das konkurrenzfähige Tempo der Puma Hybrid Rally1. Am Ende des Freitags lag Loubet auf dem dritten Platz, nur 0,4 Sekunden vor Breen und 15,1 Sekunden von der Rallye-Führung entfernt. Am Samstag würde Breen einen weiteren hervorragenden Tag erleben, der am Morgen mit dem zweiten Gesamtrang begann, nachdem Breen auf der zwölften Prüfung die erste Bestzeit für M-Sport Ford markierte und Loubet der Drittschnellste wurde.

Nach einem enttäuschenden ersten Tag für Gus Greensmith, der sich auf der dritten Prüfung drehte und das Auto ins Stocken brachte, wodurch er viel Zeit verlor, sah der Samstag eine deutlich verbesserte Leistung, die ihm half, nach dem Rückschlag am Freitag wieder in die Ränge aufzusteigen.

Da die letzten beiden Prüfungen am Freitag abgesagt wurden, würde Breen den Tag an der Spitze der M-Sport-Aufstellung auf dem zweiten Platz abschließen, während der Franzose Loubet am Ende Vierter würde, aber immer noch auf der Jagd nach dem dritten Rang. Greensmiths solider und ausgereifter Ansatz ließ ihn vom 25. Platz am Freitag auf den siebten Platz vorrücken, um dem Team wertvolle Meisterschaftspunkte zu sichern.

Für Breen und Loubet war das Ziel am Sonntag einfach: ein starkes Ergebnis für das Team nach Hause bringen. Ihre Bemühungen sicherten M-Sport dank Breen das dritte Podium der Saison, zusammen mit dem besten Ergebnis seiner Karriere für Loubet als Vierter und einem soliden siebten Platz für Greensmith.

und wieder Fourmaux

Adrien Fourmaux startete mit einem beeindruckenden Tempo in die Rallye und baute sich bis Ende Freitag einen starken Platz auf dem fünften Platz aus. Sein Tempo entwickelte sich den ganzen Samstag über weiter, bis das Pech erneut zuschlug, als er auf der 17. Prüfung einen Baum auf der Innenseite einer High Speed-Rechtskurve erwischte und die Prüfung mit der roten Flagge abgebrochen wurde. Glücklicherweise kamen die Crews unversehrt davon. Der Unfall von Fourmaux führte schließlich zu seinem Ausscheiden.

Craig Breen, Gesamtzweiter, sagte: «Offensichtlich war es ein großartiges Wochenende, ich bin sehr zufrieden damit, wie alles gelaufen ist. Es war wichtig, dass wir hier nach einigen schwierigen Rallyes ein gutes Ergebnis erzielt haben. Wir fühlen uns also definitiv besser und freuen uns jetzt auf Kenia. Dieses gute Ergebnis in der Tasche zu haben, sollte uns etwas mehr Selbstvertrauen geben.»

Pierre-Louis Loubet, Vierter der Gesamtwertung, meinte: «Wir sind wirklich glücklich über dieses Wochenende für die erst dritte Rallye mit dem Auto und dem Team, wir können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Vielen Dank an alle, sie haben einen fantastischen Job gemacht, um so einen netten Kerl zu bauen, also an die Mechaniker und an alle, vielen Dank.»

Gus Greensmith, Gesamtsiebter, merkte an: «Offensichtlich war es überhaupt kein gutes Wochenende, ich hatte an diesem Wochenende aus irgendeinem Grund wirklich Mühe, ein gutes Gefühl mit dem Auto zu gewinnen, und konnte einfach nie wirklich das Vertrauen finden. Wir haben also einen Großteil des Wochenendes damit verbracht, neue Dinge auszuprobieren, Richtung Kenia zu schauen, und heute auf der vorletzten Prüfung habe ich mich zum ersten Mal mit dem Auto wohl gefühlt, und die Geschwindigkeit hat es gezeigt. Zumindest sind wir in die richtige Richtung gegangen, aber ja, kein tolles Wochenende.»

Adrien Fourmaux, am Samstagabend ausgeschieden, berichtete: «Es war ein enttäuschendes Ende eines scheinbar starken Wochenendes für das Team. Der Plan für diese Veranstaltung war, einige gute Punkte für das Team zu sammeln. Wir waren auf dem richtigen Weg, aber leider führte ein kleiner Fehler zu einem Unfall. Ich möchte mich beim Team entschuldigen und ihnen für ihre harte Arbeit am Wochenende danken.»

Richard Millener, Teamchef, erklärte: «Was soll ich sagen, zurück auf dem Podium ist ein tolles Gefühl. Ich möchte mich noch einmal beim gesamten Team bedanken, das drei sehr lange Tage gearbeitet hat, um die Autos hierher zu bringen, und Craig und Pierre haben dazu beigetragen, ein starkes Ergebnis zu erzielen Ich freue mich sehr, die Pace des Puma Hybrid Rally1 auf Schotter zu sehen, und ich denke, dies könnte der Beginn einiger starker Ergebnisse für unser junges und energiegeladenes Team sein. Ich freue mich auf Kenia in ein paar Wochen – bis dahin haben wir noch viel zu tun.»

Endstand nach 19 gewerteten Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 3.10:59,1 2 Breen/Nagle (IRL), Ford + 1:03,2 3 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 1:33,0 4 Loubet/Landais (F), Ford + 2:09,4 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 3:02,8 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:02,6 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford + 5:23,6 8 Gryazin/Aleksandrov (LT), Skoda + 7:37,2 9 Solans/Sanjuan (E), Citroën + 8:05,7 10 Huttunen/Lukka (FIN), Ford + 8:10,8

Fahrer-WM Stand nach 5 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 120 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 65 3 Ott Tänak (EE), Hyundai 62 4 Craig Breen (GB), Ford 52 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 47 6 Elfyn Evans (GB), Toyota 39 7 Sordo (E), Hyundai 34 8 Sébastien Loeb (F), Ford 27 9 Gus Greensmith (GB), Ford 26 10 Sébastien Ogier (F), Toyota 19