Estland: Rovanperä – back to the roots

2021 erzielte der damals 20-jährige Finne Kalle Rovanperä in Estland seinen ersten Sieg bei einem Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), nun kommt er mit insgesamt sechs Siegen als Tabellenführer zum Ostseenachbarn.

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team kommt zur Halbzeit der Saison 2022 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft bei der Rallye Estland (14.–17. Juli) in allen drei Kategorien als klarer Tabellenführer. Estland ist die erste von zwei aufeinanderfolgenden Veranstaltungen auf schnellen Schotterstraßen im Norden Europas. Estland war vor einem Jahr Schauplatz von Kalle Rovanperäs erstem WRC-Sieg. Seitdem hat der junge Finne fünf weitere Siege errungen, darunter vier in den letzten fünf Veranstaltungen, um einen Vorsprung von 65 Punkten in der Fahrerwertung aufzubauen.

Toyota Gazoo Racing führt die Herstellerwertung mit 62 Punkten an, nach einem historischen 1-2-3-4-Finish bei der Safari Rallye Kenia im vergangenen Monat, angeführt von Rovanperä, Elfyn Evans und Takamoto Katsuta vom Team TGR WRT Next Generation sowie Sébastien Ogier. Esapekka Lappi wird für seinen vierten Saisonstart neben Rovanperä und Evans in die TGR WRT-Aufstellung in Estland zurückkehren.

Die Rallye Estland bietet eine ganz andere Herausforderung als die drei vorherigen Runden auf Schotter, mit glatten und schnellen Straßen mit vielen Sprüngen und Kuppen, obwohl die weiche und sandige Oberfläche beim zweiten Durchgang jeder ausgefahren sein dürfte.

Drehscheibe der Rallye ist Tartu, die zweitgrößte Stadt Estlands. Die Rallye beginnt am Donnerstagabend mit einer kurzen Super-Special neben dem Servicepark. Sowohl am Freitag als auch am Samstag gibt es eine Schleife von vier Prüfungen, die zweimal vor und nach dem Service gefahren werden. Ein weiterer Durchgang der Super-Special zur Abrundung der Aktion am Samstag und eine erweiterte Version rund um den Flugplatz Raadi, die in die entgegengesetzte Richtung zur letztjährigen Power Stage führt, eröffnet am Sonntag zwei Schleifen mit je drei Prüfungen. Die Power Stage am Ende der Rallye findet wie schon 2020 auf der Kambja-Piste statt.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Das Ergebnis in Kenia war unglaublich für uns, aber wir stehen jetzt vor einer ganz anderen Herausforderung für die nächsten beiden Veranstaltungen in Estland und Finnland. Bisher haben wir uns auf Zuverlässigkeit konzentriert, und obwohl wir diese natürlich beibehalten wollen, müssen wir uns für diese reibungslosen und schnellen Rallyes auch darauf konzentrieren, die maximale Leistung aus dem GR Yaris Rally1 Hybrid herauszuholen. Auch für die Fahrer wird es eine Herausforderung, denn wenn man von einer rauen Veranstaltung wie der Safari-Rallye kommt, ist es leicht, zu bequem zu fahren, und man muss von Beginn der ersten Etappe an angreifen, sonst kann man viel Zeit verlieren. Dazu müssen sie Vertrauen in das Auto haben und ihr Feedback von unseren Tests vor dem Event war positiv, also freuen wir uns auf Estland und streben ein weiteres starkes Ergebnis an.»

Tabellenführer Kalle Rovanperä: «Natürlich wird es schön für mich, zur Rallye Estland zurückzukehren. Dort letztes Jahr zu gewinnen, war ein großartiger Moment und es war ein wirklich starkes Wochenende für uns. Dieses Jahr befinden wir uns in einer anderen Situation an der Spitze der Meisterschaft und werden wieder als erstes Fharzeug auf die Strecken müssen, aber hoffentlich können wir dort ein weiteres gutes Ergebnis erzielen. Ich genieße Rallyes wie diese mit schnellen und flüssigen Straßen immer, sie liegen mir ziemlich gut. Es ist wirklich wichtig, sich bei diesen Geschwindigkeiten im Auto sicher zu fühlen, also haben wir viel Arbeit in die Tests gesteckt, um zu versuchen, das Setup so zu bekommen, wie wir es wollen.»

Elfyn Evans: «Ich freue mich auf die nächsten beiden Rallyes auf schnellen Schotterpisten, die ganz anders sein werden als das, was wir bei den letzten Events erlebt haben. Estland wird die erste wirklich schnelle Schotterrallye sein, die wir mit diesen Autos fahren, daher waren die Tests sehr wichtig, um sich darauf vorzubereiten. Ich genieße die Highspeed-Prüfungen, die wir in Estland haben, aber es hilft immer sehr, wenn man sich im Auto wohl fühlt, also ist das Ziel, ein Auto zu haben, das unter allen Bedingungen gut funktioniert, und am Ende hoffentlich ein starkes Ergebnis zu erzielen das Wochenende.»

Esapekka Lappi: «Ich freue mich sehr darauf, bei diesen nächsten beiden Veranstaltungen im Auto zu sitzen, und natürlich besonders bei meiner Heimrallye in Finnland. Estland wird nicht so einfach, da ich letztes Jahr nicht an der Rallye teilgenommen habe, daher werden einige Strecken neu für mich sein. Ich glaube, dass ich dort gut abschneiden kann, aber ich gehe nicht mit großen Erwartungen an die Sache heran. Bisher hatten wir in diesem Jahr auf allen Oberflächen eine gute Pace, aber ich konnte es nicht immer zusammenbringen. Daher ist das Hauptziel für Estland einfach eine gute, saubere Rallye.»

Fahrer-WM Stand nach 6 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 145 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 80 3 Ott Tänak (EE), Hyundai 62 4 Takamoto Katsuta (J), Toyota 62 5 Craig Breen (GB), Ford 60 6 Elfyn Evans (GB), Toyota 57 7 Sébastien Loeb (F), Ford 35 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 34 10 Gus Greensmith (GB), Ford 28