Kalle Rovanperä: Magische Erinnerungen in Estland

Der Führende der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), Kalle Rovanperä, wird einige ganz besondere Erinnerungen wecken, wenn er diese Woche (14. bis 17. Juli) zur Rallye Estland, der siebten Saisonstation, zurückkehrt.

Die ultraschnelle Schotterrallye markiert für den Finnen den ersten Jahrestag seines ersten WRC-Sieges. Rovanperä führt die Meisterschaft mit 65 Punkten an, nachdem er vier der letzten fünf Rallyes gewonnen hat, während sich die Saison auf Estlands sehr schnellen Schotterstraßen rund um die zweitgrößte Stadt Tartu ihrer zweiten Hälfte nähert. Estland fühlt sich für den 21-Jährigen, der in der Hauptstadt Tallinn lebt, wie ein zweites Zuhause an. Bei dieser Veranstaltung holte er letztes Jahr seinen ersten WRC-Rallyesieg. Er schrieb die Rekordbücher neu, weil er der jüngste Sieger aller Zeiten in der 50-jährigen Geschichte der Meisterschaft wurde. Der Sieg in dieser siebten Runde würde Rovanperä einen Schritt näher an eine weitere rekordverdächtige Leistung bringen, um der jüngste WRC-Champion zu werden.

«Natürlich wird es schön für mich, zur Rallye Estland zurückzukehren», sagte Rovanperä. «Letztes Jahr dort zu gewinnen, war ein großartiger Moment und es war ein wirklich starkes Wochenende für uns. Dieses Jahr befinden wir uns in einer anderen Situation, in der wir die Meisterschaft anführen, und deshalb werden wir die Straße öffnen, aber hoffentlich können wir dort ein weiteres gutes Ergebnis erzielen.»

Zu Rovanperä in der Aufstellung gesellen sich von Toyota Gazoo Racing, mit einem Motor-Upgrade des GR Yaris Rally1 am Start, Elfyn Evans und Takamoto Katsuta, wobei auch Esapekka Lappi anstelle des achtmaligen Weltmeisters Sébastien Ogier sein Teilprogramm wieder aufnimmt.

Die Hoffnungen von Hyundai Motorsport ruhen auf den Schultern von Lokalmatador Ott Tänak. Der Sieg bei sengender Hitze bei der Rallye Italien Sardinien war der einzige Erfolg des 34-Jährigen in dieser Saison und auch für Hyundai. Während Tänak die Unterstützung von Estlands leidenschaftlichen fahnenschwingenden Fans hat, wird sein i20 N-Teamkollege und Tabellenzweiter Thierry Neuville ebenfalls einer sein, den man im Auge behalten sollte. Der schwedische Youngster Oliver Solberg komplettiert die dreiteilige Fahrzeugpalette des koreanischen Herstellers.

«Wir müssen sicherstellen, dass wir so viel Leistung und Geschwindigkeit wie möglich aus dem Auto herausholen», überlegte Tänak. «Das wird eine große Herausforderung, und wir müssen von Anfang an schnell sein.»

Craig Breen versucht, seine estnischen Erfolge zu halten, nachdem er zwei Jahre in Folge Zweiter bei diesem Event geworden ist. Er führt zusammen mit den Youngstern Gus Greensmith, Pierre-Louis Loubet und Adrien Fourmaux einen viergleisigen M-Sport Ford Puma-Angriff an.

Die Rallye Estland ist der erste von zwei aufeinanderfolgenden Hochgeschwindigkeits-Schottertests für die Hybrid-angetriebenen Rally1-Autos, gefolgt von der Secto Rallye Finnland im nächsten Monat (4. bis 7. August). Es werden Durchschnittsgeschwindigkeiten von über 120 km/h erwartet, während eine Reihe von Sprüngen auch die Crews auf Trab halten wird.

Das viertägige Rennen beginnt am Donnerstagabend in Tartu und umfasst 24 Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von 313,84 km.

Estland bei Red Bull TV:

Die Rallye Estland, siebter Lauf zur Weltmeisterschaft in Tartu, steht am Freitag, 15. Juli, Samstag, 16. Juli, und Sonntag, 17. Julii, jeweils um 22:00 Uhr MESZ mit den täglichen Highlights auf dem Programm von RedBull TV. Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr überall im Internet erreichbar.

Rallye Estland im Live-Streaming bei Servus TV:

Samstag, 16. Juli 2022:

ab 10:00 Uhr MESZ: WP 12 (= 17,08 km)

ab 16:00 Uhr MESZ: WP 16 (= 17,08 km)

Sonntag, 17. Juli 2022:

ab 08:00 Uhr MESZ: WP 21 (= 15,95 km)

ab 13:00 Uhr MESZ: WP 24 Power Stage (= 15,95 km)