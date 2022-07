Finnland/Toyota: Rekord beim Heimspiel verteidigen

Toyota und Kalle Rovanperä kommen als souveräne Tabellenführer zum finnischen Heimspiel in der Rallye-Weltmeisterschaft, dem achten Saisonlauf von 4. bis 7. August auf den ultraschnellen Schotterpisten rund um Jyväskylä.

Toyota begibt sich mit dem GR Yaris Rally1 Hybrid auf seine Heimstraßen rund um Jyväskylä. Der GR Yaris Rally1 hat in seiner Debütsaison bisher mit Siegen bei fünf der letzten sechs Veranstaltungen eine starke Leistung gezeigt. Bei der Rallye Finnland, wo sein Vorgänger, der Yaris WRC, alle vier Ausgaben gewann, die zwischen 2017 und 2021 ausgetragen wurden, steht ihm jedoch ein harter Auftritt bevor. Ein einziger Test vor der Veranstaltung in den kommenden Tagen wird entscheidend sein, um das Fahrzeugsetup auf die spezifischen Eigenschaften der finnischen Schotteretappen einzustellen.

Das Rallye-begeisterte finnische Publikum dürfte insbesondere den in Jyväskylä geborenen Rovanperä nach seiner herausragenden Form im Jahr 2022 anfeuern. Mit seinem fünften Saisonsieg in seiner Wahlheimat Estland baute er seinen Vorsprung in der Meisterschaft auf 83 Punkte aus. Dennoch: Der 21-Jährige will sich nach einem herausfordernden Debüt auf höchstem Niveau bei der Rallye Finnland im Jahr 2021 verbessern.

Esapekka Lappi ist auch ein lokaler Favorit, der etwa eine Stunde vom Servicepark entfernt wohnt und 2017 mit Toyota seinen ersten Sieg in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft bei dieser Veranstaltung errang. Elfyn Evans erzielte unterdessen einen epischen Sieg bei der letztjährigen Rallye Finnland, wurde starker Zweiter Mitte Juli in Estland und stieg in der Meisterschaft auf den dritten Platz auf. Auch Takamoto Katsuta dürfte sich in seinem TGR WRT Next Generation-Einsatz zu Hause fühlen, nachdem er sein Handwerk im Rahmen des TGR WRC Challenge-Programms auf finnischen Straßen gelernt hat.

Die Rallye Finland, die für ihre glatten und schnellen Waldstraßen mit zahlreichen Kuppen und Sprüngen bekannt ist, kehrt zum ersten Mal seit 2019 wieder zu ihrem traditionellen Sommertermin zurück. Die Rallye beginnt mit einer verlängerten Version der Harju-Etappe mit gemischtem Belag im Zentrum von Jyväskylä, die in kürzerer Form nach der Schleife am Freitagmorgen mit zwei wiederholten Prüfungen nach Norden wiederholt wird. Zwei weitere Prüfungen in westlicher Richtung werden am Nachmittag zweimal gefahren. Der Samstag führt die Crews wie gewohnt nach Süden mit je vier Entscheidungen rund um Jämsä, die nach dem Mittagsservice wiederholt werden. Die Doppelschleife am Sonntag verbindet die Oittila-Prüfung mit Ruuhimäki, die erneut als Power Stage am Ende der Rallye gewertet wird.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Als echtes Heimspiel für unser Team ist die Rallye Finnland immer etwas ganz Besonderes. Nach einer wirklich starken Rallye in Estland muss es unser Ziel sein, das in Finnland zu wiederholen. Die Charakteristik ist ähnlich wie bei schnellen Schotterpisten, aber die Prüfungen in Finnland haben natürlichere Sprünge und sind generell flüssiger. Deshalb genießen sie die Fahrer so sehr und sagen, es seien die besten Strecken der Welt. Ich bin mir sicher, dass Kalle nach seinen Auftritten in diesem Jahr viel Unterstützung finden wird, und ich weiß, wie Ihnen das bei Ihrem Heimspiel Auftrieb geben kann. Aber alle unsere Fahrer genießen diese Straßen wirklich und können dort schnell sein. Uns ist bewusst, dass es immer Überraschungen geben kann, deshalb müssen wir uns in den kommenden Tagen sehr gut auf unsere Tests vorbereiten.»

Tabellenführer Kalle Rovanperä: «Die Rallye Finnland ist natürlich ein ganz besonderes Ereignis für uns, aber ich versuche, es wie jedes andere zu behandeln und zu genießen. Ich verspüre nicht so viel Druck, denn nach unseren Siegen in diesem Jahr glaube ich nicht, dass wir uns etwas beweisen müssen. Natürlich werden wir von den Fans großartig unterstützt und ich würde gerne versuchen, die Rallye für sie zu gewinnen, wenn wir können. Letztes Jahr war es nicht so einfach für uns, also werden wir versuchen, es diesmal besser zu machen: Wir müssen uns auf den Test nur etwas besser vorbereiten, um sicherzustellen, dass wir ein gutes Setup haben und uns wohl fühlen, und dann denke ich, dass wir es schaffen sei schnell und genieße das Wochenende.»

WM-Dritter Elfyn Evans: «Finnland ist definitiv eine meiner Lieblingsrallyes im Kalender, wenn nicht gar meine Lieblingsrallye, und ich freue mich sehr darauf. Es gibt nicht viele Orte, an denen man beim Autofahren das gleiche Gefühl hat wie in Finnland, daher ist es immer ein Highlight, und letztes Jahr dort zu gewinnen, war etwas ganz Besonderes. In diesem Jahr wird es mit dieser neuen Fahrzeuggeneration eine neue Herausforderung. Es ist eine Veranstaltung, bei der man wirklich gutes Vertrauen in das Auto haben muss. Die Rallye Estland war für uns ein schöner Schritt nach vorne und wir werden beim Test vor der Veranstaltung hart daran arbeiten, das Gefühl nachzubilden, das wir letztes Jahr auf finnischen Straßen hatten.»

Esapekka Lappi: «Für einen Finnen ist die Rallye Finnland mental immer die wichtigste Rallye. Man kann wirklich einen zusätzlichen Schub von den heimischen Zuschauern spüren, und es ist auch die Rallye, bei der man auf diesen Straßen am meisten Spaß hat. Es ist so eine coole Rallye und es ist so schön, sie wieder mit einem Top-Team machen zu können. Die Rallye Estland war eine gute Vorbereitung, weil man sein Gehirn wieder auf Trab bringen muss, da diese beiden Rallyes völlig anders sind als die anderen. Wenn das Wetter trocken ist, werden wir am Freitag eine gute Straßenlage haben und ich bin zuversichtlich, dass wir ein gutes Ergebnis einfahren können: Vielleicht nicht den Sieg, aber zumindest nah dran zu sein und mindestens auf dem Podium.»

Fahrer-WM Stand nach 7 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 175 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 92 3 Elfyn Evans (GB), Toyota 79 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 77 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 73 6 Craig Breen (GB), Ford 60 7 Sébastien Loeb (F), Ford 35 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 34 10 Gus Greensmith (GB), Ford 28