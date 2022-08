Servus TV beim belgischen Asphalt-Klassiker

Der Salzburger TV-Sender wird natürlich auch bei der neunten Station der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), bei der Hatz auf den engen flämischen Pisten des belgischen Asphalt-Klassikers in und um Ypern live dabei sein.

Die Rallye Ypern im belgischen Flandern ist zwar seit Jahren ein bekannter Asphalt-Klassiker, jedoch zählt diese Rallye in diesem Jahr nach dem WM-Debüt 2021 erst zum zweiten Mal zur Weltmeisterschaft. Sie ist in diesem Jahr der neunte von 13 WRC-Läufen und nach fünf Schotterrallyes in Folge nach Kroatien die zweite echte Asphaltrallye.

Im letzten Jahr hat der Ostbelgier Thierry Neuville im Hyundai i20 WRC ziemlich souverän das WRC-Debüt seiner Heimatrallye gewonnen. Nachdem er sich in diesem Jahr noch keinen Lorbeerkranz umhängen durfte, brennt er darauf, dies bei der neunten Saisonstation (18. – 21. August) nachholen zu können. Konkurrenz hat er neben dem mächtigen Toyota-Kader auch mit Ott Tänak, dem Sieger des vorausgegangenen Laufes in Finnland, im eigenen Lager.

Das allerdings möchten Toyota und der souverän in der WRC souverän führende Kalle Rovanperä verhindern. Sie peilen in Ypern nach Kroatien den zweiten Saisonvolltreffer auf Asphalt und sechsten Sieg 2022 an.

Die Rallye wird am Freitag, 19. August 2022, um 09:35 Uhr, auf dem Marktplatz in Ypern gestartet und endet am Sonntag nach 687 Gesamtkilometern und 20 Prüfungen (= 281,58 km) um 15:00 Uhr wieder dort.

Bei der mit 88 Teams in diesem Jahr am stärksten besetzten Rallye wird Servus TV im Live-Stream wie folgt berichten:

Rallye Ypern Belgien auf Servus TV:

Sastag, 20, August 2022:

Ab 11:00 Uhr: WP 10 Dikkebus 1 (14,29 km)

Ab 16:00 Uhr: WP 14 Dikkebus 2 (14,29 km)

Sonntag, 21. August 2022.

Ab 09:30 Uhr: WP 18 Kemmelberg 1 (13,31 km)

AB 13:00 Uhr: WP 20 Kemmelberg 2 – Power Stage (13,31 km)

Videos von der WM-Saison 2022 auf Servus TV