Ypern: M-Sport Ford baut auf die Erfahrung von Breen

Ein Trio von Ford Puma Hybrid Rally1 kehrt diese Woche auf den Asphalt zurück, wenn die Ypern Rallye Belgien als neunte Runde 2022 zum zweiten Mal im Rahmen der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) antritt.

Nachdem sich das M-Sport-Team von einem schwierigen Event in Finnland erholt hat, ist es bereit, einige der berühmtesten Asphaltstraßen Europas in Angriff zu nehmen – mit 20 Sonderprüfungen und insgesamt 282 Wettbewerbskilometern, die sich alle um die historische Marktstadt Ypern drehen.

Die Teams werden flaches, aber unnachgiebiges Ackerland dort finden und auf die Entwässerungsgräben direkt neben den Pisten achten müssen. Als ob das noch nicht Herausforderung genug wäre, wird der zweite Durchgang umso tückischer, da die Bedingungen zwischen den Autos stark variieren, da Dreck aufgewirbelt und auf die Strecke geschleudert wird.

Craig Breen von M-Sport reist beflügelt von seinem zweiten Gesamtergebnis beim letztjährigen Event nach Belgien. Dieses Jahr ist das für Breen sechster Einsatz in Ypern, einschließlich eines Gesamtsiegs im Jahr 2019. Der Ire ist zuversichtlich auf Asphalt und mit umfassenden Notizen aus den Vorjahren und wird diese Woche eine starke Leistung erbringen.

Praktisch die Heimrallye von Adrien Fourmaux, dessen Elternhaus nur 40 km vom Servicepark entfernt liegt, sind die technischen Prüfungen vertrautes Terrain für den jungen Franzosen. Fourmaux nahm letztes Jahr in einem Fiesta WRC an der Veranstaltung teil, legte in der Anfangsphase ein beeindruckendes Tempo vor und hofft, diese Woche dasselbe zu tun. Gus Greensmith wird nach seinem Debüt im letzten Jahr auch zum zweiten Mal in Ypern, diesmal mit Beifahrer Jonas Andersson antreten. Nach seinem Rally1-Debüt bei der Rallye Finnland letzte Woche wird Jari Huttunen in Ypern wieder am Steuer seines Ford Fiesta Rally2 sitzen. Der junge Finne wird erneut in der WRC2-Kategorie starten, nachdem er letztes Jahr bei seinem allerersten Einsatz in Belgien den Klassensieg errungen hatte.

Teamchef Richard Millener, Teamchef, sagte: «Es war die kürzeste Zeit der Saison zwischen zwei Rallyes, und ich muss die Bemühungen des Teams loben, das unermüdlich daran gearbeitet hat, dass wir die Autos rechtzeitig fertig bekommen. Wir alle waren motiviert von dem Tempo, das Craig, Adrien und Gus zuvor bei diesem Event gezeigt haben. Da die Rallye der Heimat am nächsten ist, werden die meisten unseres Teams nach Ypern fahren, und ich vermute, dass viele Fans eine ähnliche Reise unternehmen werden. Es war fantastisch, die Fans wieder an den Pisten zu sehen, von denen viele in guten und in schwierigen Zeiten zu uns gehalten haben, und ich freue mich darauf, viele von ihnen diese Woche wieder zu sehen. Wir sind zuversichtlich für diese Rallye. Wir wissen, dass der Puma auf Asphalt stark ist, also lasst uns sehen, was wir tun können und ob wir mit etwas Silber im Kofferraum zurück nach Cumbria fahren können.»

Craig Breen meinte: «Es ist schön, nach Ypern zurückzukehren, es ist immer eine Rallye, die ich mag. Ich war jetzt schon einige Male dort und letztes Jahr lief es sehr gut. Wir haben die ganze Zeit um den Sieg gekämpft und ich hatte einen guten Speed. Wir haben das Event auch 2019 gewonnen, bevor es in der Weltmeisterschaft aufgenommen wurde, also haben wir dort einige gute Erinnerungen. Wir freuen uns auf die Rallye, hoffentlich können wir ein gutes Ergebnis erzielen und die Geschwindigkeit des Autos zeigen, es hat von Anfang an seine Pace auf Asphalt gezeigt, also lassen Sie uns sehen, was wir tun können.»

Adrien Fourmaux merkte an: «Ich freue mich, bei einer wirklich technischen Rallye wieder in Ypern und auf Asphalt zu sein. Hier gibt es viele verschiedene Grip-Levels und viele Abzweigungen, an denen wir schnell und effizient sein müssen. Es gibt viele wirklich schnelle Passagen, die ziemlich eng sind und wenig Grip am Eingang haben, also müssen wir uns dort sehr konzentrieren. Es ist für mich die nächste Rallye der Saison, weniger als eine Stunde von meinem Haus entfernt, also hoffe ich, viele Fans zu sehen und den Moment wirklich zu genießen. Mein Ziel in dieser Woche ist es einfach, wieder etwas Selbstvertrauen auf Asphalt zu bekommen und die Rallye in einer anständigen Position zu beenden.»

Gus Greensmith meinte: «Ypern ist eine sehr schwierige und einzigartige Rallye, weil es sehr wenig Spielraum für Fehler gibt, da Gräben jede einzelne Straße säumen und die Straßen selbst sehr eng sind. Es ist eine knifflige Rallye, an der man teilnehmen kann, auch wenn es auf dem Papier sehr einfach erscheint. Wir hatten das ganze Jahr über ein gutes Auto auf Asphalt, also hoffen wir, das gut zu nutzen und ein gutes Ergebnis zu erzielen.»

Jari Httunen führte an: «Finnland war ein sehr aufregendes Event für mich und eine wirklich große Herausforderung, aber es wird schon schön sein, bei diesem Event wieder in die Rally2 einzusteigen. Wir hatten letztes Jahr hier in Belgien eine starke Leistung und das Format wird mehr oder weniger dasselbe sein, also hoffen wir, auf unserem Wissen aufzubauen, um ein weiteres gutes Ergebnis zu erzielen. Wir werden uns erst etwas Zeit nehmen müssen, um uns wieder auf das Auto einzustellen, aber dann werden wir sehen, was passiert.»

Fahrer-WM Stand nach 8 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 198 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 104 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 103 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 94 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 81 6 Craig Breen (GB), Ford 64 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 42 8 Sébastien Loeb (F), Ford 35 9 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 10 Dani Sordo (E), Hyundai 34 11 Gus Greensmith (GB), Ford 34