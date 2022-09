Traum von Wilson (M-Sport): Fulltime-Job für Loeb

Malcolm Wilson, Teameigner von M-Sport-Ford, hat für 2023 eine Vision, er würde nur zu gerne den neunfachen Rekordchampion Sébastien Loeb für die komplette Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023 verpflichten.

Malcolm Wilson landete schon mehrere Clous, wie zum Beispiel Ende 201, als er dem damaligen vierfachen Weltmeister Sébastien Ogier in sein Team von M-Sport Ford holte, 2017 mit ihm die Marken-Wertung und 2018 noch einmal die Fahrerwertung gewann, oder Ende 2021, als er quasi als Sensation den neunfachen Rekordchampion Sébastien Loeb in den Ford Puma Rally1 lockte. Der Ford-Debütant dankte mit seinem 80. Gesamtsieg und seinen neunten Volltreffer im Fürstentum. Es folgten danach noch zwei weitere Gaststarts von Loeb in Portugal und Kenia, allerdings ohne Siegeslorbeer, den nun der Wahlschweizer bei seinem nächsten Puma-Start nächste Woche in Griechenland holen könnte.

Doch das ist dem umtriebigen Wilson nicht genug. Er will mehr. Er möchte Loeb 2023 für die komplette Weltmeisterschaft in seinem Ford Puma Rally1 sehen, er räumt allerdings ein, dass vielleicht wieder ein ähnliches Kurzprogramm wie in diesem Jahr folgen könnte.

Loeb und Wilson kennen sich gut, wenn auch mehr als Rivalen. Während der einzigartigen Titeljagd zwischen 2004 und 2012 trat Loeb direkt gegen Wilsons M-Sport-Team an. Obwohl Ford 2006 und 2007 die Herstellermeisterschaft gewann, gewann M-Sport Ford keinen Fahrertitel, als Loeb aktiv an Wettkämpfen teilnahm.

Aber Loeb wurde dieses Jahr zu Beginn der neuen Hybrid-Rally1-Ära zurück in die WRC gelockt und gewann bei seinem M-Sport-Debüt die Rallye Monte Carlo zur Saisoneröffnung. Es hat sich bei weitem als der Saisonhöhepunkt von M-Sport erwiesen, mit Craig Breens zweitem Platz bei der Rallye Italien, der einzigen anderen Rallye, bei der ein Puma-Pilot es auf das Podium geschafft hat.

Die Akropolis Rallye Griechenland nächste Woche wird Loebs vierter (und letzter) WRC-Auftritt der Saison sein, aber es gibt derzeit keine Vereinbarung für das nächste Jahr. Wilson möchte dies unbedingt ansprechen, da er jetzt ein tieferes Verständnis dafür hat, was den neunmaligen Champion so besonders macht.

«Für mich weiß ich jetzt wirklich zu schätzen, warum wir neun Meisterschaften gegen ihn verloren haben», sagte Wilson zu DirtFish. «Man muss bedenken, als wir auf diesem Niveau mit ihm konkurrierten, war er in den Dreißigern. Jetzt ist er 48 Jahre alt und macht es immer noch. Um ehrlich zu sein, bin ich ziemlich stolz auf das, was wir erreicht haben, als er diese neun aufeinanderfolgenden Meisterschaften gewonnen hat, weil wir ihm sehr nahe waren. Und jetzt, wenn man mit ihm arbeitet, merkt man natürlich, wie gut er ist, und er ist sogar 10 Jahre älter.»

Wilson ergänzt: «Ich muss ehrlich sagen, dass mir die Worte fehlen, wie er immer noch das tun kann, was er tut, wenn er ins Auto steigt. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass er gerne fährt und das Auto liebt. Er ist so entspannt, wenn er fährt, und das sieht man der Leistung an. Man muss sich nur die Ergebnisse ansehen, die er gemacht hat, und was er für uns getan hat, als er dort war, Portugal anführte und dann einfach eine fantastische Zeit in Kenia hatte. Wir wissen also, wie gerne er das Auto fährt, und das ist das Entscheidende.»

Auf die Frage, ob Loeb es genug genoss, um 2023 für mehr zurückzukommen, gab Wilson zu, dass es «noch zu früh sei», sagte aber, «es ist kein Geheimnis, dass ich versuchen würde, einen Weg zu finden, ihn dazu zu bringen, mehr Veranstaltungen zu machen. Sicher wird er nicht eine ganze Meisterschaft machen wollen. Was uns reizen würde, aber wenn wir ihn für ein paar Events bekommen könnten, würden wir uns das auf jeden Fall ansehen.»

Loeb ist derzeit ein Prodrive-Vertragsfahrer und konkurriert mit Bahrain Raid Xtreme in der World Cross Country Championship und wiederum mit Extreme E mit X44, da Prodrive den Einsatz betreut. Solche Verpflichtungen wären ein offensichtlicher Stolperstein für M-Sport, wenn es Loeb auf ein ernsthafteres Programm festnageln wollte, ebenso wie die Frage, ob Loeb dazu Lust hat.

Aber Wilsons Verhandlungsgeschick ist legendär, wenn also jemand Loeb überzeugen kann, dann sicherlich er.

«Nein, ich glaube, er hat andere Arbeitsverpflichtungen und um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass er eine ganze Saison machen möchte. Er ist wahrscheinlich wie bei Sébastien Ogier, es wird ein hartes Jahr mit der Nähe der Ereignisse und nächstes Jahr wird wahrscheinlich ein zusätzliches Ereignis involviert sein, also wird es ziemlich schwierig.»