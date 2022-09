Akropolis-Überraschung: Altmeister Loeb in Führung

Der Freitag begann bei der griechischen Rallye Akropolis, der zehnten Station der Weltmeisterschaft, mit einem Paukenschlag: Altmeister Sébastien Loeb (48 Jahre) führt bei seinem vierten Start im Ford Puma Rally1.

Der neunfache Rekord-Champion Sébastien Loeb steuerte bei seinem vierten Einsatz im Ford Puma Rally1 von M-Sport an die Spitze der Rangliste der Akropolis Rallye Griechenland, nachdem er am Freitagmorgen die ersten beiden Prüfungen auf schroffen Schotterstraßen in der Nähe von Athen gewonnen hatte. Der 80-malige Gesamtsieger und Gewinner der Rallye Monte Carlo startete gemäß seines Tabellenplatzes als achtes Fahrzeug in den griechischen Schotterklassiker

Die zwei aufeinanderfolgenden Bestzeiten durch Loutraki 1 und Harvrati brachten den neunmaligen Weltmeister 2,7 Sekunden vor dem nächsten Herausforderer Thierry Neuville, der nach der Super Special Stage am Donnerstagabend in der griechischen Hauptstadt zunächst führte. Loeb bestreitet seine vierte Rallye der Saison für das britische Team M-Sport Ford und konnte aus seiner niedrigen Straßenposition das Beste aus einer sauberen Linie herausholen.

Der Alarm wegen hoher Bremstemperatur während der ersten Entscheidung war das einzige wirkliche Drama des Franzosen und er war weiterhin zufrieden mit dem Gefühl an Bord seines hybridbetriebenen Puma-Autos.

«Ich war etwas nervös mit den Bremsen, vielleicht überhitzen sie ein bisschen, aber das ist überhaupt kein Problem», erklärte der dreifache Griechenland-Gewinner, zuletzt 2012 im Citroën DS3 WRC. «Das Auto funktioniert wirklich gut und die Strecken sind kurvenreich mit einigen großen Steinen an der Seite. Es ist nicht einfach für die Reifen, aber insgesamt bin ich sauber gefahren.»

Neuville war einer von mehreren Fahrern, die unter Sichtproblemen litten, da trockene Bedingungen zu anhaltenden Staubwolken zwischen den Bäumen führten. Er brachte seinen Hyundai i20 N 2,1 Sekunden vor Loebs starken Teamkollegen Pierre-Louis Loubet durch, der den letzten «Podiumsplatz» mit einer fehlerfreien Fahrt belegte.

Nur acht Zehntelsekunden dahinter war der dreifache Saisonsieger und Tabellenzweite Ott Tänak in einem weiteren Hyundai. Der estnische Fahrer kämpfte sich ebenfalls durch den Staub, war aber nach Harvrati viel glücklicher, als die Startintervalle auf vier Minuten verlängert wurden. Craig Breen lag 2,8 Sekunden hinter Tänak und machte damit drei M-Sport Ford-Autos unter den ersten fünf, während Esapekka Lappi als Sechster der bestplatzierte Toyota GR Yaris-Fahrer war.

Staub war für den Tabellenführer Kalle Rovanperä kein Thema, Traktion schon. Rovanperä, der die Straße in seinem Yaris eröffnete, sah sich den schlimmsten lockeren Bedingungen gegenüber und liegt 13,3 Sekunden hinter der Führung auf dem neunten Gesamtrang. «Hier als Erster unterwegs zu sein, ist nicht einfach», sagte Rovanperä. «Der Grip ist sehr gering und es fühlt sich an, als würde das Auto in den Abschnitten mit niedriger Geschwindigkeit nicht funktionieren. Ich denke, wir werden etwas Zeit verlieren.»

