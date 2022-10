Hyundai und Oliver Solberg gehen getrennte Wege

Der Vertrag zwischen Hyundai Motorsport und Oliver Solberg läuft Ende 2022 aus und wird nicht verlängert. Solberg hat in dieser Saison acht WRC-Läufe mit dem Team bestritten.

Sein bestes Ergebnis erzielte Solberg, 21 Jahre alter Sohn von Petter Solberg, mit dem vierten Platz bei der Ypern-Rallye Belgien. Der Schwede wurde zusammen mit Beifahrer Elliott Edmondson Fünfter bei der Rallye Neuseeland, die sein letztes Rally1-Rennen der Saison markierte.

Hyundai Motorsport und Oliver Solberg haben bekannt gegeben, dass der Vertrag zwischen den beiden Parteien nicht verlängert wird, wenn er seinen natürlichen Abschluss Ende 2022 erreicht. Die Entscheidung, sich zu trennen, wurde nach einer herausfordernden Saison für das Team getroffen. Solberg, der in seinem Debütjahr auf höchstem Niveau des Sports acht Veranstaltungen in der WRC Rally1-Kategorie absolviert hat, erzielte bei der Ypern-Rallye Belgien als bestes Ergebnis den vierten Platz. Zuletzt wurde er Fünfter bei der Rallye Neuseeland, die sein letztes Rally1-Event mit dem Team werden sollte. Die ermutigenden Leistungen kamen während einer Lernsaison für den jungen Fahrer, in der er ein positives und hart arbeitendes Mitglied des Teams war.

In dem Bemühen, mehr Konstanz in seinen Leistungen zu liefern, hat Hyundai Motorsport seine Absicht dargelegt, für die Saison 2023 ein erfahrenes Crew-Trio aufzustellen. Das Team wird zu gegebener Zeit über seine vollständige Aufstellung entscheiden und eine entsprechende Ankündigung machen.

Solberg wird unterdessen bis Ende des Jahres Teil des Teams bleiben und sich der Rally Japan für die Besichtigvung vor der Veranstaltung sowie für ausgewählte Aktivitäten anschließen. Das Team erkennt die wichtige Unterstützungsrolle an, die Solberg in dieser Saison gespielt hat, wobei der junge Schwede auch in schwierigen Zeiten optimistisch bleibt. Er hat viel gegeben, um bei jeder Veranstaltung, an der er teilgenommen hat, das Beste aus sich und dem Auto herauszuholen.

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet sagte: «Oliver war in dieser Saison eine große Bereicherung für unser Team und hat sich als belastbar und lernbegierig erwiesen. Wir haben jedoch die Vorteile gesehen, eine erfahrene und beständige Crew am Steuer unseres Autos zu haben. Dies wird unser Fokus für unser Line-up 2023 sein. Oliver wird bis Ende des Jahres bei uns bleiben und an der Pre-Event-Besichtigung in Japan sowie anderen Aktivitäten teilnehmen. Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste. In der Rallye-Weltmeisterschaft weiß man nie, wann sich Wege wieder kreuzen. Wir beenden diese besondere Phase der Beziehung im Guten und wissen, dass Oliver den richtigen nächsten Schritt für seine Karriere finden wird.»

Oliver Solberg erklärte: »Natürlich bin ich enttäuscht über die Situation, aber ich muss die Entscheidung des Teams und seinen neuen Plan respektieren, mit drei Autos und nur erfahrenen Fahrern in seiner Fahrerbesetzung weiterzumachen. Es war sehr nett von ihnen, während dieses Prozesses offen mit mir umzugehen. Ich weiß, dass es für sie kein einfacher Anruf war, da sich der Plan geändert hat. Ich bin dankbar für diese erste Gelegenheit, die sie mir in der WRC geboten haben. Wir wussten, dass diese Saison ein Lehrjahr sein würde, wofür wir viel getan haben, und es wird zweifellos eine wertvolle Erfahrung für mich in der nächsten Phase meiner Karriere sein. Ich werde mich für den Rest des Jahres in meinen Aufgaben für das Team engagieren und danke allen in Alzenau und bei den Rallyes für ihre Unterstützung. Wir werden dieses Kapitel in gutem Einvernehmen beenden und ich werde ihnen immer alles Gute wünschen.»