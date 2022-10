Ogier: «Vollzeitjob nicht mehr ganz ausgeschlossen»

Der achtfache Champion Sébastien Ogier hat einen Vollzeitjob in der nächsten Saison der Rallye-Weltmeisterschaft zusammen mit Toyota nicht völlig ausgeschlossen.

Es wird erwartet, dass Sébastien Ogier in der nächsten Saison ein ähnliches Programm von Einsätzen in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft wiederholen wird, aber der Franzose hat sich immer noch geweigert, eine Vollzeit-Rückkehr in die Serie vollständig auszuschließen.

In diesem Jahr hat sich Ogier nach seinem Teilrückzug aus der Weltmeisterschaft einen Toyota GR Yaris Rally1 mit Esapekka Lappi geteilt und freut sich auf mehr davon im nächsten Jahr.

Lappi wird bis zur Rallye Schweden im Februar der nächsten Saison nicht wieder in einem Yaris sitzen, während Ogier die letzten beiden Runden in diesem Jahr absolviert, bevor er 2023 bei der Rallye Monte-Carlo im Januar startet.

«Die Entscheidung für Monte war nicht schwer“», sagte Ogier. «Aber für den Rest der Veranstaltungen und das Programm müssen wir das entscheiden. Ich freue mich sehr, dass Toyota mir weiterhin die Möglichkeit bietet, an einem Teilprogramm wie diesem teilzunehmen. Es ist etwas, das für beide Seiten funktioniert, denke ich.»

Zum Thema einer Vollzeit-Rückkehr fügte Ogier hinzu: «Ich werde nicht sagen, dass ich nie zu 100 % zurückkommen und wieder in Vollzeit antreten werde, aber im Moment muss man wissen, dass es dasselbe ist, was ich vor einer langen Zeit gesagt habe. Ich liebe meine Familie und meinen Sohn und möchte Zeit mit ihnen verbringen.»

Ogier gab zu, dass das Rallyefahren in der nächsten Saison Vorrang vor allen Rennplänen haben würde. Er fügte hinzu: «Ich denke, für das Rennen muss man es richtig machen oder nicht. Ich würde gerne noch einmal in Le Mans fahren, aber es ist schwierig, es in Teilzeit zu machen. Mal sehen, was in Zukunft passiert, aber im Moment hat sich nichts für mich und meine Liebe zum Rallyesport geändert. Ich freue mich darauf, zu einigen der Rallyes zurückzukehren, die mir Spaß machen.»