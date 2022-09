Elfyn Evans vermisst die klassischen Rallyes

Der Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft 2023 mit möglichen 14 Läufen wird gerade diskutiert, der Toyota-Werksfahrer Elfyn Evans ist ein wenig besorgt, er vermisst die klassischen Rallyes.

Der Waliser Elfyn Evans ist nicht einer, der hinterm Berg hält, er sagt, was er denkt. Deshalb glaubt er, dass hin und wieder einige Dinge gesagt werden müssen, so auch seine Kritik am möglichen Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft 2023. Dieser Kalender wird gerade auf höchster Ebene besprochen. Es ist ein großer Moment für die Serie und für den Sport. Es stellt den nächsten Schritt dar, um ein Gleichgewicht zwischen Action, Erbe, Unterhaltung und Kommerz zu finden. Doch er bietet auch Kritik.

Die Klassiker fehlen

Es wird immer mehr akzeptiert, dass im nächsten Monat Spaniens letzter Stand in der Weltmeisterschaft sein wird, sicherlich für die nächste Saison. Es wäre schwer, Catalunya als einen beständigen Klassiker in Bezug auf nervenzerreißendes Drama zu beschreiben, aber es war schon immer eine äußerst beliebte Runde der Meisterschaft. 2023 fehlen ehemals wichtige WRC-Stützen wie Deutschland (durch Eigenverschulden des ADAC), Frankreich (weder Korsika noch Elsass), Großbritannien (weder Wales noch Nordirland) und dann auch Spanien. Und das trifft den Kern der Bedenken von Evans.

«In den letzten Jahren wurde ziemlich viel am Kalender gehackt und geändert», sagte Evans. «Natürlich verstehen wir die Einschränkungen, die COVID durch die Jahre 2020 und 2021 gebracht hat, und der Veranstalter und die FIA haben gute Arbeit geleistet, um das Ding am Laufen zu halten, aber ich denke, wir müssen bei einigen der klassischen Rallyes vorsichtig sein. Einige von ihnen wurden zugunsten einiger anderer Ereignisse aus dem Kalender gestrichen.»

Rallye dort, wo sie begeistert

Der Noch-Vizechampion Evans weiter: «Für mich fühlt es sich richtig an, dorthin zu gehen, wo der Reiz liegt. Ypern zum Beispiel ist vielleicht nicht irgendwo, wo wir alle schreien würden, dass es die besten Prüfungen oder so etwas gibt, aber der Sport ist dort auf jeden Fall gefragt. Das können wir nicht ignorieren. Gleichzeitig verstehe ich die kommerzielle Seite voll und ganz und wir müssen neue, gut finanzierte Veranstaltungen einführen, was ich sagen will, ist, lasst uns die Klassiker nicht vergessen. Orte, an denen der Sport erwünscht ist, Orte wie Argentinien sollten in der Meisterschaft sein.»

Evans hat kürzlich den Dachverband des britischen Motorsports dafür geißelt, dass er nicht genug getan hat, um für eine in Großbritannien ansässige Runde der Serie zu kämpfen, und die Rally GB ist ein weiteres Beispiel für einen abwesenden Klassiker.

«Ich möchte nicht so klingen, als würde ich nur über Großbritannien reden», merkte Evans weiter an, „aber man sieht, was ich meine. So viele Menschen, so viele französische Kollegen oder Menschen aus anderen Teilen der Welt haben mir gesagt, dass es sich immer noch richtig anfühlt, das Jahr in Monte Carlo zu beginnen, aber es nicht in Wales zu beenden, fühlt sich völlig falsch an. Ich kann diesen Punkt vollkommen sehen. Die Kehrseite davon ist die letzte Runde, die wir dieses Jahr in Japan haben. Ehrlich gesagt könnte ich nicht aufgeregter sein, nach Japan zu gehen. Wir sind seit ein paar Jahren nah dran, aber dieses Jahr wird es passieren und es wird fantastisch. Die Begeisterung für den Sport da draußen, die Fans und alles, es wird unglaublich sein. Es ist ein schwieriger Job, aber wir müssen eine Balance finden.»

Der Toyota-Fahrer könnte in beiden Punkten nicht richtiger liegen. Es ist eine schwierige Aufgabe und wir müssen ein Gleichgewicht finden. Eines der Dinge, die Jean Todt sagte, als er gelegentlich den WRC-Servicepark besuchte, war, dass er beabsichtige, die Welt wieder in die Rallye-Weltmeisterschaft zu bringen.

Das muss eine Rückkehr Amerikas (Méxiko und Chile oder Argentinien, wobei die Vereinigten Staaten immer näher kommen) und des Nahen Ostens (Saudi-Arabien) bedeuten. Das sind Notwendigkeiten für die nächste Saison, die sein müssen.

Die Klassiker haben sich ihren Platz verdient und bringen Kontext in die Struktur der WRC. Aber ebenso müssen wir unsere Augen öffnen und bereit sein, neue Investitionen und einen ganzen Haufen neuer Fans willkommen zu heißen. Elfyn hat absolut Recht: Wir brauchen die Rallye Monte Carlo.