Spanien/Shakedown: Sébastien Ogier trumpft auf

Beim Shakedown zum vorletzten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft trumpfte der achtfache Champion Sébastien Ogier vor seinem Toyota-Kollegen Takamoto Katsuta auf.

Der 4,21 km lange Shakedown auf Asphalt am Col de la Teixeta war eine eindeutige Angelegenheit für den achtfachen Champion Sébastien Ogier. Bei seinem fünften Saisonstart im Yaris GR Rally1 setzte er mit 2:40,1 Minuten die schnellste inoffizielle Zeit, neun Zehntelsekunden vor Takamoto Katsuta, dem mit nur zwei Zehntelsekunden Abstand Pierre-Louis Loubet im besten Ford Puma Rally1 folgte. Dahinter reihten sich der frischgebackene Titelträger Kalle Rovanperä (2:41,5) und Elfyn Evans (2:41,6) im dritten und vierten Yaris ein.

Die Plätze sechs bis acht gingen an die drei M-Sport-Piloten mit Gus Greensmith (2:42,6), Rückkehrer Adrien Fourmaux (2:46,1) und Craig Breen (2:50.4), dessen Beifahrer Paul Nagle sich in Spanien aus der Szene verabschiedet.

Das in der zweiten Saisonhälfte erstarkte Hyundai-Team musste im Shakedown eine Schlappe einstecken. In der inoffiziellen Zeitenliste wurde der dreifache Saisonsieger und Tabellenzweite Ott Tänak mit 2:52,9 auf der elften Position geführt vor Dani Sordo (P12) und Thierry Neuville (P13).

Die vorletzte WM-Runde wird am Donnerstag, 20. Oktober 2022, mit dem Show-Start ab 19:00 Uhr in Salou eröffnet. Der sportliche Teil beginnt am Freitagmorgen mit der ersten von 19 Asphaltprüfungen um 08:33 Uhr. Es folgen am Freitag bis zur Einfahrt in den Parc Fermé ab 19:57 Uhr sieben weitere Tagesentscheidungen. 118 Kilometer auf Bestzeit stehen am Freitag zur Disposition. Am Samstag führen die acht Tagesprüfungen nach dem Re-Start um 07:15 Uhr über 120,25 gewertete Kilometer bis zum abendlichen Parc Fermé ab 19:10 Uhr. Zwei Entscheidungen mit den zweimaligen Passagen (= 56,26 km) bilden am Sonntag schon ab 06:00 Uhr das Finale mit der letzten Prüfung um 12:18 Uhr.

Die beiden Etappen am Freitag und Samstag bilden als Novum die letzten Saisonentscheidungen in der Rallye-Europameisterschaft, in der die 21 Teams dem WM-Starterfeld folgen.

Rallye Spanien auf Red Bull TV

Die Rallye Spanien, vorletzter Lauf zur Weltmeisterschaft, steht am Freitag (21. Oktober), Samstag (22. Oktober) und Sonntag (23. Oktober) jeweils um 22:00 Uhr MESZ mit den täglichen Highlights auf dem Programm von Red Bull TV. Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr im Internet erreichbar.

Die Rallye Spanien auf Servus TV:

Samstag, 22. Oktober 2022:

10:30 Uhr: WP 11 (24,40 km)

16:00 Uhr: WP 14 (24,40 km)

Sonntag, 23. Oktober 2022:

08:00 Uhr: WP 16 (16,35 km)

12:00 Uhr: WP 18 (16,3w5 km / Power Stage)

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (4,21 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Veillas (F), Toyota 2:40,1 2 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:41,0 3 Loubet/Landais (F), Ford 2:41,3 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:41,5 5 Evans/Martin (GB), Toyota 2:41,6 6 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford 2:42,6 7 Fourmaux/Coria (F), Ford 2:46,1 8 Breen/Nagle (IRL), Ford 2:50,4 9 Lopez/Rozada (E), Hyundai 2:52,2 10 Cachon/Lopez (E), Citroën 2:52,3

Fahrer-WM Stand nach 11 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (Chmapion) 237 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 173 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 144 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 116 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 100 6 Craig Breen (GB), Ford 77 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 55 9 Dani Sordo (E), Hyundai 49 10 Gus Greensmith (GB), Ford 36