Sébastien Ogier möchte 2023 ein ähnliches Programm

Der achtfache Champion Sébastien Ogier möchte im nächsten Jahr bei Toyota ein ähnliches Kurzprogramm wie in dieser Saison mit sechs von ihm ausgewählten Rallyes bestreiten.

Ogier hat nach seinem Sieg beim vorletzten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Spanien wieder Blut, sprich Benzin geleckt. Es war sein 55. Gesamtsieg, sein erster Volltreffer in dieser Saison und sein vierter Triumph in Katalonien.

Der achtmalige Weltmeister Ogier hatte ursprünglich vorgehabt, seine Rallye-Engagements im Jahr 2021 zu reduzieren, um sich mehr auf das Privatleben und andere Projekte außerhalb der WRC zu konzentrieren, blieb aber aufgrund der verkürzten Ausgabe der durch COVID-19 betroffenen Saison 2020 ohne den von ihm gewünschten Ausgang. Das bedeutete, dass Ogier 2022 das erste Mal nur als Teilzeitfahrer unterwegs war, und er hat starke Ergebnisse geliefert, darunter den zweiten Platz bei der Rallye Monte Carlo und der Rallye Neuseeland sowie den Sieg bei der Rallye Spanien am vergangenen Wochenende.

Ogier ist bereits dafür bekannt, dass er mindestens nächstes Jahr an der Rallye Monte Carlo teilnimmt, aber als man ihm eine Frage zur Zukunft bei der Rallye Spanien stellte, sagte Ogier: «Man wird mich wahrscheinlich sehen, aber nicht wieder Vollzeit und wir haben noch nicht genau entschieden, welche Rallyes ich nächstes Jahr machen werde.»

Unter Druck gesetzt, ob dies bedeutete, dass er 2023 wieder sechs Rallyes fahren wird, wie in diesem Jahr, oder ob es mehr oder weniger sein werden, sagte Ogier, dass die Diskussionen noch andauern, aber sein Programm wahrscheinlich sehr ähnlich sein wird.

«Es ist ungefähr dasselbe», sagte er. «Der Plan ist ungefähr derselbe. Schon bald werden wir in der Lage sein, das mit dem Team genauer zu besprechen. Es gibt noch einige Diskussionen, aber zumindest denke ich, dass auf beiden Seiten der Wunsch nach einer ähnlichen Saison wie in diesem Jahr besteht.»

Das könnte auch von einer Entscheidung bei seinem persönlichen Sponsor Red Bull abhängig sein.

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala hat zuvor erklärt, dass er die gleiche Fahreraufstellung in die Saison 2023 einbauen möchte, was wahrscheinlich bedeuten würde, dass Ogier wieder einen GR Yaris Rally1 mit Esapekki Lappi teilt.

«Sébastien hat ein Interesse daran, nächstes Jahr einige Rallyes zu fahren, und Esapekka Lappi würde auch gerne Rallyes fahren, also ja, wir müssen alles zum Laufen bringen und daran arbeiten wir», erklärte Latvala. «Aber wie gesagt, es melden sich auch einige andere Fahrer (Anmerkung: Ott Tänak?) bei uns, aber wenn wir mit dieser Fahrerbesetzung alle Titel gewinnen, dann stelle ich mir die Frage ‚Hat es Sinn, die Aufstellung zu wechseln?‘. Meiner Meinung nach nein. Aber das hängt nicht von mir ab, also müssen wir das mit den Fahrern besprechen.»