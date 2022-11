Toyota 2023 mit Rovanperä, Evans, Ogier und Katsuta

Toyota hält an dem Motto «never change a winning team» fest und tritt mit dem fast gleichen Mannschaft an, Kalle Rovanperä, Elfyn Evans und Sébastien Ogier, der sich ein GR Yaris mit Takamoto Katsuta teit.

Die einzige größere Änderung im Team betrifft nach dem Weggang von Esapekka Lappi zum Rivalen Hyundai die Position von Takamoto Katsuta, der quasi ins offizielle Team befördert wurde und sich den dritten Toyota GR Yaris Rally1 mit dem erneuten Teilzeitarbeiter Sébastien Ogier teilt. Beim Start von Ogier wird Takamoto Katsuta außerhalb des Teams an den verbleibenden Rallyes teilnehmen, für die sie von der WRT nicht für Herstellerpunkte gemeldet sind. Er wird den GR YARIS Rally1 Hybrid steuern, wie er von der WRT verwendet wird.

Teamchef Jari-Mati Latvala: «Als Team haben wir 2022 eine extrem gute Saison hinter uns. Alle drei Titel zum dritten Mal in Folge zu gewinnen, wird eine große Herausforderung, aber das ist sicherlich unser Ziel für die nächste Saison, und wir müssen weiter zusammenarbeiten, um es zu erreichen. Es ist sehr schön, Takamoto in unserer Hauptaufstellung willkommen zu heißen, um ein Auto mit Sébastien zu teilen und gleichzeitig die Erfahrung einer ganzen Saison zu sammeln. Wir glauben, dass die Zeit für ihn reif ist, diesen Schritt zu tun: 2022 war er der konstanteste Fahrer der WRC, daher sind wir zuversichtlich, dass er gute Punkte für das Team bringen kann. Unsere anderen Fahrer haben alle bewiesen, dass sie Rallyes gewinnen und um Meisterschaften kämpfen können. Kalle wird eine neue Herausforderung haben, seinen Titel zu verteidigen, aber er wird sehr motiviert sein und das Autofahren lieben. Für Elfyn hingegen war es keine einfache Saison 2022, aber er beendete sie mit einem guten Gefühl im Auto und wir sind sicher, dass er 2023 stark sein wird. Schließlich hat Seb gezeigt, dass er das auch in einer Teilsaison tut hat das Tempo zum Sieg und er bringt viel ins Team.»

Kalle Rovanperä: «Es waren bereits drei großartige Jahre mit diesem Team, besonders natürlich in der vergangenen Saison, als wir einige erstaunliche Ergebnisse erzielen konnten. Hoffentlich können wir im nächsten Jahr ähnlich weitermachen und gemeinsam mit dem Team darum kämpfen, wieder alle drei Meisterschaften zu gewinnen. Ich denke, es wird eine noch größere Herausforderung, unsere Titel zu verteidigen, weil die Konkurrenz immer härter wird, aber wir werden natürlich unser Bestes geben.»

Elfyn Evans: «Ich freue mich auf mein viertes Jahr bei Toyota Gazoo Racing zu sein. Wir hatten offensichtlich schon in den ersten beiden gemeinsamen Jahren große Erfolge, und obwohl 2022 nicht ganz das gebracht hat, was ich mir von meiner Seite erhofft hatte, bin ich sehr glücklich, Teil eines so erfolgreichen und funktionierenden Teams zu sein schwer ständig zu verbessern. Hoffentlich können wir 2023 persönlich zu einem viel stärkeren Jahr machen und den großen Erfolg des Teams fortsetzen.

Sebastin Ogier: Ich freue mich sehr, meine Zusammenarbeit mit Toyota Gazoo Racing im Jahr 2023 mit einem Teilprogramm fortzusetzen, ähnlich wie ich es in diesem Jahr getan habe. Das genieße ich wirklich, denn es gibt mir die Chance, für ein Top-Team zu fahren und meiner Leidenschaft weiter nachzugehen, während ich gleichzeitig etwas mehr Zeit mit meiner Familie habe und ein paar andere Dinge unternehme. Für mich ist es großartig, mit dem Team weiterzumachen, und ich freue mich darauf, gemeinsam um weitere Siege zu kämpfen.»

Takamoto Katsuta: «Ich freue mich sehr, diesen nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Diese Art von Rolle im Team zu haben, war ein großes Ziel für mich und ich möchte Toyota Gazoo Racing dafür danken, dass sie mir eine so erstaunliche Gelegenheit gegeben haben. Natürlich wird es etwas mehr Druck bringen als zuvor, aber ich bin sehr motiviert, weiter hart zu arbeiten, um für die nächste Saison bereit zu sein und das Beste für das Team zu leisten.»