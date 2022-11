Neuville: «Sieg in Japan sehr wichtig für Hyundai»

Thierry Neuville beim ersten WM-Sieg 2014 in Deutschland

Der Triumph von Thierry Neuville bei der Rallye Japan, dem Finale der Rallye-Weltmeisterschaft letzte Woche, war nach Ansicht des Belgiers ein dringend benötigter Schub für Hyundai Motorsport.

Für Neuville war es nach eigenen Angaben nur ein weiterer Sieg. Aber für Hyundai Motorsport, das hinter Toyota Gazoo Racing Zweiter in der Herstellerwertung wurde, bedeutete der 25. Triumph viel mehr als das.

Japan kehrte zum ersten Mal seit 2010 wieder in die WRC zurück und entwickelte sich schnell zu einem Zweikampf zwischen Neuville im Hyundai i20 Rally1 und Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1). Ersterer übernahm am Samstagnachmittag die Führung und als Evans am Sonntag anhielt, um ein Rad zu wechseln, blieb er mehr als eine Minute vor der Spitze.

Mit dem Doppeltriumph von Hyundai mit Neuville und Ott Tänak war es der zweite Saisonsieg für den Ostbelgier und der fünfte für sein Team, das in der ersten Jahreshälfte mit seinem Hybrid-angetriebenen i20 N Rally1 Schwierigkeiten hatte, mit Toyota mitzuhalten.

«Ich meine, für mich ist es nur ein weiterer Sieg», sagte Neuville zu seinem 17. Gesamtsieg. «Aber für das Team – für alle, die das ganze Jahr in der Werkstatt und im Büro gearbeitet haben, einige, die auch nicht zu Veranstaltungen gehen – finde ich es eine tolle Leistung. Es ist kein Geheimnis: Wenn du eine Rallye gewinnst, liegt das daran, dass du ein gutes Wochenende hattest, an dem von Anfang bis Ende alles gut gelaufen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, gewinnt man die Rallye nicht. Es ist immer so.»

Der WM-Dritte Neuville ergänzt: «Alle waren so aufgeregt über die Aussicht, nach Japan zu fahren und zu versuchen, Toyota zu schlagen, und am Ende ist es ein wirklich großer Sieg für sie. Der zweite Teil dieses Jahres war definitiv etwas stärker – wir haben bessere Ergebnisse, mehr Podestplätze und hier mit einem Doppelpodest zu enden, ist ein guter Schub für 2023.»

Der stellvertretende Teamchef Julien Moncet wiederholte die Kommentare von Neuville. Er sagte, das Ergebnis beweise, wie weit sein Team seit der Saisoneröffnungs-Rallye Monte-Carlo gekommen sei, wo Neuville der bestplatzierte i20 N-Fahrer auf dem sechsten Gesamtrang war.

«Um ehrlich zu sein, wäre es zu Beginn des Jahres schon eine große Leistung gewesen, irgendwo zu gewinnen», sagte er. «Jetzt, wo wir fünf Mal gewonnen haben, können wir sicher stolz und glücklich sein. Hier in Japan gegen Toyota zu gewinnen, ist vielleicht die zusätzliche Motivation, nach der wir gesucht haben. Es ist ein bisschen paradox: Dies ist eine unserer erfolgreichsten Saisons, aber wir haben keine Meisterschaften gewonnen. Aber angesichts der schwierigen Momente, die wir durchgemacht haben, ist es gut, zurück zu sein.»

Hyundai muss seine Fahreraufstellung für 2023 noch bekannt geben. Neuville hat bestätigt, dass er für mehr zurückkehren wird – aber da Tänak jetzt gegangen ist und Oliver Solberg früher im Jahr ausgestiegen ist, hat die koreanische Marke einige Positionen zu besetzen.