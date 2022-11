Kurzer Rückblick von Tänak auf die Zeit bei Hyundai

Ott Tänak beendete drei Jahre bei Hyundai Motorsport mit einem zweiten Platz bei der Rallye Japan, dem Finale der Rallye-Weltmeisterschaft, und als Vizechampion in der vergangenen Woche.

Der Este kam in der Saison 2020 als Weltmeister zum Hyundai-Team im unterfränkischen Alzenau, nachdem er 2019 mit Toyota den Titel geholt hatte. Er wurde Dritter in seiner ersten Saison an Bord eines i20 N WRC, Fünfter in der letzten Saison und Zweiter in diesem Jahr nach seiner erfolgreichsten Saison mit drei Siegen.

Für den 35-Jährigen lief jedoch nicht alles glatt. Bei seinem Hyundai-Debüt bei der Rallye Monte-Carlo 2020 erlitt er den wohl schlimmsten Unfall seiner Karriere. Seitdem hat er fünf Mal für den koreanischen Hersteller gewonnen.

«Wir sind gekommen, um um eine weitere Fahrer-Meisterschaft zu kämpfen, und das ist nicht passiert», sagte Tänak im Rückblick auf seine Zeit bei Hyundai. «Also war es offensichtlich nicht so erfolgreich. Aber ich habe einige Freunde gefunden, die wahrscheinlich Freunde fürs Leben sein werden, also hat es sich gelohnt.»

Seine Highlights: «Der Sieg in Finnland in dieser Saison war mehr, als erwartet wurde, dass Kalle Rovanperä mit Toyota gewinnt, und der Sieg in Belgien gegen Thierry Neuville war auch schön. In Japan haben wir alles getan, was wir tun konnten. Wir wussten, dass uns auf Asphalt etwas Geschwindigkeit fehlte, aber ich glaube nicht, dass das Auto noch mehr Geschwindigkeit hätte haben können.»

In Bezug auf die Zukunft fügte Tänak hinzu: «Ich habe im Moment keinen Vertrag. Ich gehe nach Hause und warte, was die nächsten Wochen bringen.»