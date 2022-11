Hyundai 2023 mit Neuville, Lappi, Sordo und Breen

Hyundai Motorsport hat für die FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023 mit Thierry Neuville, Esapekka Lappi, Dani Sordo und Craig Breen ein Line-up mit vier Mannschaften und drei Autos bestätigt.

Neuville und Lappi werden alle Läufe der Saison im Hyundai i20 N Rally1 bestreiten, wobei sich Dani Sordo und Craig Breen ein drittes Auto teilen. Die Entscheidung, vier Crews einzusetzen, untermauert die Absicht von Hyundai Motorsport, im Jahr 2023 ein voll erfahrenes Line-up aufzustellen.

Hyundai Motorsport hat für die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023 ein Line-up mit vier Mannschaften und drei Autos bekannt gegeben, mit neuen und schon bekannten Gesichtern, die in der zehnten Saison des Unternehmens in der obersten Ebene des Rallyesports antreten. Zu dem bereits bestätigten Thierry Neuville für eine komplette Saison gesellt sich der finnische Fahrer Esapekka Lappi. Der Sieger der Rallye Finnland 2017 hat in einer Teilzeit-Saison 2022 drei Podestplätze errungen und wurde Dritter auf Schnee in Schweden, auf Schotter in Finnland und auf Asphalt in Ypern. Einen dritten Hyundai i20 N Rally1 teilen sich der erfahrene Spanier Dani Sordo und der Ire Craig Breen.

Sordo ist seit der Eröffnungssaison des Unternehmens in der WRC bei Hyundai Motorsport und hat eine wesentliche Rolle bei dessen Wachstum und Entwicklung gespielt. Breen hingegen fuhr früher zwischen 2019 und 2021 für das Team und holte vier Podestplätze.

Hyundai-Motorsportpräsident Sean Kim sagte: «Erfahrung hat für unsere WRC-Aufstellung 2023 oberste Priorität. Mit Thierry, Esapekka, Dani und Craig haben wir eine starke Fahrerkombination, die uns in eine neue Saison führen kann. Wir haben die Meisterschaft 2022 mit einem Doppelsieg bei der Rallye Japan beendet, aber nächstes Jahr werden wir mit neuer Konkurrenz von unseren Rivalen konfrontiert. Wir erwarten von der Erfahrung und dem Talent unserer Crews, dass sie uns dabei helfen, bei allen Veranstaltungen auf höchstem Niveau zu spielen.»

Der (immer noch) stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet erklärte: «Wir freuen uns, unser komplettes Fahreraufgebot für die WRC-Saison 2023 mit drei Autos und vier erfahrenen Crews bestätigen zu können. Bei Thierry kennen wir sein Leistungspotential und seinen Appetit, um den Fahrertitel zu kämpfen. Mit Esapekka, der ins Team für eine komplette Saison kommt, haben wir eine Fahreraufstellung, die bei allen Veranstaltungen und auf allen Oberflächen um die Spitzenpositionen kämpfen kann. Esapekka hat auch die nötige Erfahrung, um uns bei der Entwicklung unseres Hyundai i20 N Rally1 zu helfen, was während der gesamten Saison von grundlegender Bedeutung sein wird. Wir teilen uns das dritte Auto, wir haben Dani, der der perfekte Teamplayer ist. Er hat bei seinen letzten sechs Veranstaltungen fünf Podestplätze erreicht, was alles sagt. Craig kehrt voll motiviert ins Team zurück und sichert sich eine beneidenswert talentierte Besetzung zur Unterstützung von Thierry und Esapekka. Mit diesen vier Crews verfügen wir über eine wettbewerbsfähige und erfahrene Kombination von Talenten, die den Ethos und die Mentalität der Teamarbeit in unserer gesamten Organisation untermauern werden.»

Thierry Neuville führte an: «Wir können mit bester Laune und gesteigerter Motivation auf die Saison 2023 blicken, da wir wissen, dass wir eine starke und erfahrene Crew haben. Esapekka wird unser Team großartig ergänzen, und ich bin sicher, dass er eine wichtige Perspektive in unser Team einbringen wird. Es ist auch schön, Craig wieder zu haben. Es ist eine gute Kombination aus bekannten Gesichtern und neuem Blut, die uns sicher neue Impulse geben wird, wenn wir in eine neue Saison starten. Die Teamethik ist ein wirklich wichtiger Wert bei Hyundai Motorsport, wobei alle Mitglieder des Unternehmens zu unseren Zielen beitragen. Mit der Bestätigung unserer Mannschaftsaufstellung sind wir jetzt in guter Verfassung, wenn wir auf ein neues Meisterschaftsjahr blicken.»

Esapekka Lappi meinte: «Das Leben steckt voller Überraschungen! Die Chance, bei Hyundai Motorsport einzusteigen und ein vollwertiges WRC-Programm zu fahren, hatten wir nicht erwartet. Dies ist wirklich ein Traum und eine einzigartige Gelegenheit; Wir freuen uns sehr, in der Hyundai Motorsport-Familie zu sein. Das Team hat in der Saison 2022 gezeigt, dass es in der Lage ist, das Auto während der Saison stark zu entwickeln und das auf jedem Untergrund Siegchancen hat. Nach dem, was ich bereits gehört habe, sieht 2023 sehr vielversprechend aus. Wir sind uns bewusst, dass es viel zu tun gibt. Ich glaube, wir haben dem ganzen Team viel zu geben. Ich möchte Hyundai Motorsport für das Vertrauen in uns danken. wir werden alles tun, um erfolgreich zu sein und unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.»

Dani Sordo merkte an: «Die Entscheidung, wieder bei Hyundai Motorsport zu unterschreiben, war eine klare und einfache Sache für mich. Über zehn Jahre sind wir eine Familie geworden. Das ist mein Team und wo ich hingehöre. Sie haben mir eine weitere Saison angeboten, in der ich mir das dritte Auto mit einem anderen Fahrer teilen kann, die meinen persönlichen Vorlieben entspricht. Ich bin motiviert, das Team und die anderen Crews so gut es geht zu unterstützen.»

Craig Breen zu seiner Rückkehr: «Der Einstieg bei Hyundai Motorsport für die WRC-Saison 2023 fühlt sich für mich wie eine Heimkehr an. Wir haben in der Vergangenheit einige sehr denkwürdige Ergebnisse zusammen erzielt, darunter mehrere zweite Plätze, also kann ich hoffentlich noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe die Fortschritte und die Entwicklung des Teams in dieser Saison mit Interesse verfolgt und kann die Dynamik sehen, die sich aufgebaut hat. Die Unterstützung eines Herstellerteams wie Hyundai zu haben, ist etwas Besonderes, und ich bin sicher, dass wir in der nächsten Saison noch viele weitere Gründe zum Feiern haben werden.»