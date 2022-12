Sébastien Loeb im Puma in Monte Carlo 2023?

Als die Ankunft von Ott Tänak bei M-Sport bekannt gegeben wurde, begannen einige zu spekulieren, ihn für ein paar Rallyes mit Sébastien Loeb zusammenarbeiten zu sehen.

Mit zehn Weltmeistertiteln (neun Loeb, einer Tänak) hätte das britische Team beim Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) super ausgesehen, doch diese Eventualität scheint bis heute nicht eingetreten zu sein.

Die Rückkehr von Ott Tänak in die Reihen des Kaders, der ihm geholfen hat, die Grundlagen zu schaffen, um das zu werden, was er ist, war die beste Nachricht, die die WRC seit langem erhalten hat. Die nahezu ideale Verteilung der Anwärter auf die Krone, die jeweils am Steuer einer anderen Rally1 sitzen, lässt von einer sehr konkurrenzfähigen Saison 2023 träumen. Auf dem Papier sollte eine solche Ankunft es M-Sport ermöglichen, aus seiner Folienrolle herauszukommen. Der Hybrid-Puma erschien dieses Jahr schnell, aber außer Sébastien Loeb konnte keiner der Dompteure die Quintessenz der Puma-«Bestie» zeichnen.

Tänak hat sehr wohl das Potenzial, um dies zu erreichen. Malcolm Wilson versucht mit Tänak eine identische Operation wie 2017 und 2018 mit Sébastien Ogier. Das hatte sich in den Titelgewinn übertragen, aber der englische Chef hatte auch gesagt, dass es ihn finanziell mehrere Hemden gekostet hatte.

Sébastien Loeb in Monte-Carlo dabei?

In diesem Jahr landete Wilson den Coup und konnte Loeb für einige Starts im Ford Puma Rally1 gewinnen und schaffte damit mit dem Sieg in Monte Carlo auch die Sensation. In der unmittelbaren Zukunft und insbesondere für Monte-Carlo (18.-22. Januar 2023) scheint dies gefährdet. Wird der Gewinner der Ausgabe 2022 die Veranstaltung auf Bildschirmen verfolgen müssen? Jeder Tag, der verstreicht, schränkt die Chancen weiter ein, den neunfachen Champion beim Start des monegassischen Klassikers zu sehen. Im besten Fall endet seine Dakar am Sonntag, den 15. Januar, und das erste WRC-Meeting beginnt am Montag, den 16. Januar.

Der gebürtige Elsässer und Wahlschweizer ist kein Freund von Videoarbeiten, aber zur Vorbereitung auf den monegassischen Klassiker sollte er es trotzdem tun, wenn er noch nicht aus Saudi-Arabien zurückgekehrt ist. Abends im Biwak zu arbeiten wäre nicht ideal. Bei so engen Fristen im Januar wäre es für ihn unmöglich, einen Testtag zu absolvieren, es sei denn, er würde vor dem 28. Dezember und seiner Abreise in die saudische Wüste organisiert. Bisher scheint dies nicht geplant zu sein. Bis zu den Feiertagen sind es allerdings noch ein paar Tage, so dass es noch passieren kann.

Während die Situation für Monte-Carlo gefährdet zu sein scheint, bedeutet dies wahrscheinlich nicht, dass die Tür zum Herrenhaus von Wilson verbarrikadiert ist. Wenn Red Bull und Sébastien Loeb 2023 unbedingt Rallyes fahren wollen, findet Malcolm Wilson dann keine Lösung? Würde die Verstärkung des Elsässers mit Blick auf einen WM-Titel Ott Tänak und M-Sport nicht mehr Chancen geben?

Wer Loeb kennt, weiß, dass bei ihm, dem Racer, fast nichts unmöglich ist.