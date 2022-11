Champion Rovanperä: «2023 muss ich es besser machen»

Kalle Rovanperä mag die Saison 2022 dominiert haben, aber der jüngste Weltmeister aller Zeiten hat einen wichtigen Bereich für Verbesserungen ausgemacht.

Der junge Finne wurde Weltmeister mit am Ende 50 Punkten Vorsprung. Einen Tag nach seinem 22. Geburtstag (1. Oktober) sicherte er sich als jüngster Titelgewinner aller Zeiten zwei Runden vor Schluss in Neuseeland die WM-Krone. Es hätte auch schon früher sein können, wenn Rovanperä nicht in Belgien und Griechenland gepatzt hätte. Es ist zunächst fast unmöglich zu glauben, dass Rovanperä möglicherweise noch besser werden könnte, als er es jetzt schon ist.

Aber kein Weltmeister ruht sich jemals auf seinen Lorbeeren aus. Rovanperä hat erkannt, wo seine Schwachstelle in dieser Saison war, und er möchte sie unbedingt beseitigen, wenn die Ergebnisse im Januar in Monte Carlo zurückgesetzt werden.

«Normalerweise gibt es immer Bereiche, in denen man sich verbessern kann, aber ich denke, dieses Jahr waren wir insgesamt ziemlich konstant“, sagte er zu DirtFish. «Für mich ist es eher so, dass ich immer das Auto haben muss, das wirklich zu mir passt, also ist das vielleicht eine Sache, die ich nicht immer optimal anpasse, besonders auf Asphalt. Aber ja, wenn das Auto funktioniert, waren wir auch ziemlich schnell, das ist die Hauptsache.»

Es ist ein interessantes Eingeständnis; eins, das eng mit den Kämpfen verbunden ist, die Rovanperäs Teamkollege Elfyn Evans in diesem Jahr erlebt hat. Evans hat ziemlich lautstark darüber gesprochen, dass er nicht in der Lage war, das Beste aus dem GR Yaris Rally1 herauszuholen, ohne das Mitteldifferential, das den alten Yaris WRC so abstimmbar machte. Rovanperä scheint über all dem zu stehen. Seine Asphaltform war jedoch definitiv schwächer als seine Performance auf Schotter.

Er führte in Ypern, aber nur für eine Prüfung, als er einen Fehler machte und seinen Toyota rollte. Er war in Spanien im Kampf, sah aber nie wirklich danach aus, einen Vorteil gegenüber seinem Teamkollegen Sébastien Ogier zu haben, und musste sich schließlich auch Thierry Neuville im Hyundai geschlagen geben.

Und in Japan, ja, er war nach dem ersten vollen Tag hinter Evans und Neuville her, aber er schien nie wirklich ein Sieger zu sein, wenn es nur ums Tempo ging. Dann rannte er natürlich in eine Felswand und seine Rallye war dahin. Sogar in Kroatien, wo Rovanperä auf der Powerstage gegen Ott Tänak antrat, ähnelten der Grip und die Oberfläche vielleicht eher dem Schotter als dem Asphalt.

Natürlich ist alles relativ. Der Speed von Rovanperä auf Asphalt war in diesem Jahr immer noch absolut, daher mag es für ihn fast irrelevant erscheinen, sie herauszupicken. Vor allem, wenn nächstes Jahr eine Asphaltrallye weniger im Kalender steht.

Aber die Denkweise eines Rallyefahrers ist auf höchstem Niveau etwas anders. Nichts ist perfekt, es sei denn, sie haben während der gesamten Saison jeden einzelnen verfügbaren Punkt erzielt. Und selbst dann ist es vielleicht nicht gut genug. Rovanperä hat noch so viele Jahre vor sich.