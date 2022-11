Moncet (Hyundai): «Wir helfen Breen zur alten Form»

Der stellvertretende Teamchef von Hyundai Motorsport, Julien Moncet, ist zuversichtlich, dass eine Rückkehr in den blau-orangenen i20 Craig Breen helfen wird, seine Form wieder zu finden.

Der Ire wechselte von M-Sport Ford und kehrt 2023 für ein Teilprogramm in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft zu Hyundai im dritten i20 Rally1, den er sich mit Dani Sordo teilt, zurück. Moncet möchte, dass Breen zu der Form zurückkehrt, die ihn letztes Jahr an Bord eines i20 zu drei aufeinander folgenden Podestplätzen in Estland, Belgien und Finnland geführt hat.

«Craig hatte ein schwieriges Jahr», sagte Moncet, «aber er ist ein guter Teamplayer und ich bin sicher, dass wir ihn wieder in die richtige Richtung bringen können.»

Zusammen mit seinem neuen Teamkollegen Esapekka Lappi hat Breen die Alzenauer Zentrale von Hyundai Motorsport besucht.

«Beide kamen, um sich mit dem Team und den Ingenieuren zu treffen», sagte Moncet, «und sie hatten die Möglichkeit, sich das Auto anzusehen und zu sehen, wie es funktioniert.»

Moncet fügte hinzu, dass die Einbeziehung von Fahrern beider Hyundai-Rivalen dem koreanischen Unternehmen in der nächsten Saison einen Vorteil bieten könnte.

Er fügte hinzu: «Sie können einige Vergleiche für das Übersetzungsverhältnis und solche Dinge anstellen. Für die Hybridstrategie kann dies interessant sein und uns helfen zu verstehen, ob wir auf ähnliche Weise arbeiten. Aber natürlich wissen sie nicht alles über die Autos, die sie dieses Jahr gefahren sind. Es wird sehr interessant sein zu hören, was sie über das Auto sagen.»