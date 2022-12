Neuville (Hyundai): «Wir brauchen 2023 mehr Speed»

Thierry Neuville sagt, dass der Hyundai i20 N Rally1 vor der zweiten Saison des neuen Hybridautos Autos im Jahr 2023 noch mehr Leistung bringen und konkurrenzfähig sein wird.

Neuville erzielte zwei der fünf Siege des Teams in einer Rekordsaison für den koreanischen Hersteller, aber der Belgier ist zuversichtlich, dass das Auto, das er und Esapekka Lappi in der nächsten Saison Vollzeit fahren werden, mehr Speed bringen wird.

«Wir haben Mitte des Jahres einen guten Turnaround geschafft», sagte Neuville. «Die Saison war herausfordernd, aber die Siege, die wir eingefahren haben, haben das gesamte Team gestärkt – aber wir alle wissen, dass es noch mehr Arbeit mit dem Auto und mehr Arbeit für das gesamte Team gibt. Ich denke, wir können stolz auf die Ergebnisse sein, die wir dieses Jahr erzielt haben, aber nächstes Jahr wissen wir, dass die anderen Teams schwer zu schlagen sein werden, und wir haben nächstes Jahr eine weitere Aufgabe zu erledigen. Jede Rallye wird ein großer Kampf und darauf müssen wir vorbereitet sein. Wie alle im Team bin ich bereit für diese Herausforderung und werde weiter pushen.»

Nach zwei aufeinanderfolgenden Herstellertiteln in den Jahren 2019 und 2020 hat das Team aus Alzenau in den letzten zwei Jahren das Markenrennen an Toyota verloren. Hyundai ist mit dem i20 in der zehnten WRC-Saison um einen Fahrertitel gescheitert.

Neben Neuville und Lappi in Vollzeitautos wird Hyundais dritter 2023 i20 N Rally1 zwischen dem zurückkehrenden Craig Breen und Hyundai-Langzeitfahrer Dani Sordo geteilt, der seit Beginn seiner WRC-Laufbahn seit im Team ist.