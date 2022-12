Ott Tänak für 2023 zurück bei M-Sport

M-Sport Ford gibt bekannt, dass Ott Tänak und Martin Järveoja, die Weltmeister 2019, in der Saison 2023 der Rallye-Weltmeisterschaft für das Team starten werden.

Tänak kehrt als Rallye-Weltmeister zu M-Sport zurück und bringt eine Fülle von Kenntnissen, Erfahrungen und Fachkenntnissen mit, die das Team antreiben und inspirieren werden, das ultimative Ziel anzustreben, die Rallye-Weltmeisterschaft der Fahrer und Beifahrer 2023 zu gewinnen .

M-Sport ist der Geburtsort von Tänaks WRC-Karriere. 2011 gab der Este sein Debüt in einer WRC-Support-Kategorie in M-Sport-Fahrzeugen und holte sich mit dem Team nur 12 Monate später sein erstes WRC-Podium.

2016 verpasste er seinen ersten Sieg nur knapp, als seine Leistung durch einen Reifenschaden auf der vorletzten Prüfung der Rallye Polen gestoppt wurde. In der folgenden Saison stieg der Este schließlich zu einer herausragenden Position auf. Er holte seinen ersten WRC-Sieg bei der Rallye Italien Sardinien, gefolgt von einem Sieg auf dem Asphalt der Rallye Deutschland.

Diese Ergebnisse, zusammen mit weiteren fünf Podestplätzen in dem Jahr, waren ein entscheidender Bestandteil des geschichtsträchtigen Herstellertitels der FIA Rallye-Weltmeisterschaft von M-Sport im Jahr 2017.

Nachdem er sich 2017 im Team einen Namen gemacht hatte, trennte sich Tänak von M-Sport und hat seitdem eine Fahrer-Weltmeisterschaft, 17 WRC-Siege und 42 Podestplätze erreicht.

Ott Tänak sagte: «M-Sport ist der Ort, an dem ich als Fahrer aufgewachsen bin, und der Ort, an dem ich all die harten Lektionen und Erfahrungen gelehrt habe, um ein Spitzenspieler in der Rallye-Weltmeisterschaft zu werden. Seit ich Weltmeister geworden bin, konnte ich den Titel nicht vertedigen, und ich werde nicht in der Lage sein, mit mir Frieden zu schließen, bis ich es tue! Ich habe viele Gespräche mit Malcolm geführt und wir teilen definitiv die gleichen Ambitionen für die kommende Saison. Es wird eine große Herausforderung für uns, aber ich kenne die Leute in Dovenby Hall, ich weiß, wozu sie fähig sind, und mit ihrer Leidenschaft, alles zu geben, können wir um die Meisterschaft kämpfen. Ich freue mich, wieder im M-Sport Ford World Rally Team zu sein und wir werden nächstes Jahr alles geben!»

Malcolm Wilson OBE, Geschäftsführer, erklärte: «Es erfüllt mich mit großem Glück und Freude, Ott wieder hier bei uns in Dovenby Hall zu sehen. Ich habe seine Karriere seit seiner Jugendzeit genau verfolgt und bin sehr stolz darauf, Teil seiner Erfolge im letzten Jahrzehnt gewesen zu sein. Er war in Dovenby, um unsere Einrichtungen zu besichtigen und den Puma im Greystoke Forest zu testen. Aus Otts anfänglichem Feedback lässt sich mit Recht sagen, dass wir zuversichtlich sind, dass wir 2023 um die Weltmeisterschaft kämpfen können. Ott nur für ein paar Tage hier zu haben, hat uns das Niveau verdeutlicht, das erforderlich ist, um Rallye-Siegerleistungen zu erbringen.»

Richard Millener, Teamchef, führte an: «Ott wieder in M-Sport-Overalls zu sehen, wird ein bedeutender Moment für alle in Dovenby Hall sein. Das Ziel für 2023 ist für uns und für Ott klar; um die Fahrermeisterschaft 2023 zu gewinnen. Um dieses Ziel gemeinsam zu erreichen, wird viel harte Arbeit und Energie erforderlich sein, aber wir sind bereit für diese Herausforderung. Einen Fahrer wie Ott an Bord zu haben, ist der Schlüssel, um die Stimmung und die Wünsche des Teams zu heben, unser volles Potenzial auszuschöpfen und im Jahr 2023 voranzukommen. Wir haben 2022 viel Erfahrung mit dem Puma gesammelt, wir kennen die Stärken des Autos und sind zuversichtlich, dass Ott die richtige Person ist, um es zu fahren, um die Ergebnisse zu erzielen, von denen wir wissen, dass wir sie verdienen.»