Moncet (Hyundai): «Die Rallye Safari war die Wende»

Der stellvertretende Teamchef von Hyundai Motorsport, Julien Moncet, hat das enttäuschende Ergebnis der Safari Rallye Kenia als Wendepunkt in der Saison 2022 des Teams aus Alzenau identifiziert.

Alle drei Werks-Hyundai i20 N Rally1 litten unter dem unwegsamen afrikanischen Gelände, wobei Thierry Neuville der Bestplatzierte auf dem fünften Platz kam, mehr als 10 Minuten hinter Kalle Rovanperä im siegreichen Toyota.

Obwohl Ott Tänak bei der Rallye auf Sardinien Hyundai seinen ersten Hybrid-Sieg in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bescherte, war Moncet der Meinung, Kenia sei der Tiefpunkt des Teams.

«Diese Rallye hat uns im Team definitiv aufgeweckt», sagte Moncet. «Die Dinge sahen besser aus als in Monte Carlo und wir hatten mit dem Sieg in Italien und einigen anderen Podestplätzen einige gute Ergebnisse erzielt, aber dann war Kenia eine Katastrophe. Danach hat das Team richtig gut reagiert. Das Team hat die ganze Saison über Druck gearbeitet und vor Kenia hatten wir definitiv Probleme mit der Teileversorgung und die Zuverlässigkeit war schwierig. Aber nach diesem Event hat das Team, wie gesagt, sehr gut reagiert und wir haben an einem Strang gezogen. Die Zuverlässigkeit kam und dann konnten wir uns mehr auf die Leistung des Autos konzentrieren.»

Trotz der schwierigen ersten Jahreshälfte sagte Moncet, er habe nie den Glauben an den i20 N Rally1 verloren. «Es war schwer zu sagen, wann wir mit den neuen Autos in die Saison kamen», führte Moncet an. «Alles war so neu – würden die anderen Autos Sekunden schneller oder langsamer sein? Niemand wusste es. Aber schon früh war klar, dass wir konkurrenzfähig sind. Schon bei der zweiten Rallye in Schweden sahen wir das Potenzial des Autos.»

Und dieses Potenzial zahlte sich aus, als Moncet Hyundais erfolgreichste Saison aller Zeiten in Bezug auf Rallye-Siege regierte – mit rekordverdächtigen fünf Siegen in diesem Jahr.