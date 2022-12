Sébastien Loeb noch einmal 2022 im Ford Puma

Am Ende des Jahres und vor der Vorbereitung auf die nächste Rallye Dakar im Prodrive Hunter fuhr Sébastien Loeb zum letzten Mal in dieser Saison den Ford Puma Rally1. Start in Monte Carlo mit Fragezeichen.

An diesem Samstag, dem Tag nach der FIA-Preisverleihung, war Loeb in England, wo er eingeladen war, den Puma Rally1 in der Nähe des Hauptquartiers von Red Bull Racing in Milton Keynes vorzuführen. Am Steuer dieses Autos drehte der neunmalige Rallye-Weltmeister vor vielen Zuschauern in einer der Hauptstraßen der Stadt Donuts.

In dieser Saison hat Sébastien Loeb am Steuer dieses Ford Puma Rally1 an vier Läufen zur Weltmeisterschaft teilgenommen und bei der Ford-Premiere den Saisonauftakt gewonnen. Seine Zukunft mit dem britischen Team ist noch weiter sehr offen.

Der Franzose wollte nächstes Jahr für ein paar Runden wieder hinter das Steuer dieses Autos steigen und vertraute in seiner letzten Kolumne an, dass die Situation noch sehr vage sei.

Während die Anmeldungen für die Rallye Monte-Carlo noch bis zum Wochenende offen sind, hat das Team M-Sport erneut mehrere unbemannte Autos angemeldet. Die Ankunft von Ott Tänak im Team hat zwangsläufig erhebliche Auswirkungen auf den Finanzplan und die Verpflichtung von Sébastien Loeb für Monte-Carlo scheint weniger Priorität zu haben als im letzten Jahr.