2022: Jahr erfolgreicher Frauen im Rallyesport

Die Rallye-Saison 2022 wird zweifellos als eine der einflussreichsten aller Zeiten in die Geschichtsbücher eingehen, und noch wie waren die Frauen am Erfolg so stark beteiligt wie in diesem Jahr.

Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) umfasste zum ersten Mal Hybridtechnologie, Kalle Rovanperä definierte neu, was es bedeutet, in jungen Jahren erfolgreich zu sein, indem er mit 22 Jahren die Rekordbücher brach, und Finnland brachte den Weltmeister in der WRC, WRC2 und WRC3 hervor.

Aber aus keinem dieser Gründe wird 2022 wirklich als revolutionäres Jahr des Rallyesports in die Geschichte eingehen. Stattdessen sind Reeta Hämäläinen, Enni Mälkönen, Sara Fernández, Isabelle Galmiche, Julia Thulin, Maxine Wahome einige der in diesem Jahr so erfolgreichen Frauen, besonders auf dem heißen Sitz neben dem Fahrer.

Nie zuvor haben so viele Frauen so viele Erfolge auf höchstem Rallye-Niveau erzielt. Was sie alle erreicht haben:

Reeta Hämäläinen, WRC2-Champion-Beifahrerin

Enni Mälkönen: WRC3-Champion-Beifahrerin

Sara Fernández, Europameisterin als Beifahrerin

Isabelle Galmiche, siegreiche Beifahrerin der Rallye Monte Carlo

Julia Thulin, Junior WRC-Event-Gewinnerin

Maxine Wahome, WRC3-Siegerfahrerin

Dann ist da noch Giorgia Ascalone, die mit Damiano De Tomasso bei der diesjährigen Rally di Roma ERC-Eventsiegerin wurde.

Der Punkt ist, noch nie war der weibliche Erfolg in der Welt des Rallyesports so sichtbar wie in diesem Jahr.

«Für mich fühlt es sich ziemlich revolutionär an, dass es so viele Frauen gibt und wir gewinnen», sagt Hämäläinen zu DirtFish. «Ich bin wirklich stolz darauf, wie die Frauen dieses Jahr abgeschnitten haben, und ich bin auch wirklich stolz darauf, wie die Finnen dieses Jahr bei den Rallye-Weltmeisterschaften abgeschnitten haben. Aber irgendwie denke ich, selbst wenn wir wegen uns ein Mädchen mehr in den Sport holen können, ist es ein Gewinn.»

Repräsentation ist alles. Wie diese herzerwärmende Geschichte von Hämäläinen zeigt, ist der Effekt, den dieses Jahr haben könnte, viel aufregender, als man vielleicht denkt.

«Um ehrlich zu sein, hat es mir viel bedeutet, als diese eine Familie in Finnland zu mir kam und mir sagte, dass ihr Mädchen jetzt erkannt hat, dass sie das auch kann», erzählt sie. «Sie hatte viel über Rallyes gesprochen und wollte bei einer Rallye dabei sein, dachte aber ‚Oh nein, ich kann nicht, ich kann nicht‘. Aber dann war ihr klar geworden, dass ‚oh, ich kann das auch’. Es war ein großer Moment für mich, jemanden dafür zu begeistern. Denn jeder kann das, es ist nur eine Frage des Willens. Es ist eine Menge harter Arbeit, aber jeder kann das tun, es ist nur derjenige, der es genug will.»