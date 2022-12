M-Sport mit Fourmaux und Munster in der WRC2

Das M-Sport Ford World Rally Team wird beim Saisonauftakt der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023 zwei Ford Fiesta Rally2 in der WRC2-Support-Kategorie einsetzen.

Der bisherige M-Sport-Fahrer Adrien Fourmaux und Ford-Neuling Grégoire Munster kämpfen gemeinsam um die Meisterschaft.

Als Flaggschiff des Kundenwettbewerbs von M-Sport repräsentiert der Fiesta Rally2. Der Fiesta hat weltweit mehr als 2.000 Siege errungen, und allein in diesem Jahr sicherten sich der Fiesta Rally2 und sein Vorgänger, der Fiesta R5, nicht weniger als 13 regionale Meisterschaften.

Adrien Fourmaux wird das Team auf die wichtigste Rahmenserie der FIA Rallye-Weltmeisterschaft anführen. M-Sport engagiert sich weiterhin für Fourmaux und demonstriert sein Vertrauen in sein Potenzial hinter dem Lenkrad mit einer WRC2-Programm, das am besten positioniert ist, um seine Fähigkeiten und Erfahrungen weiterzuentwickeln.

Fourmaux setzte sich 2017 zum ersten Mal ans Steuer eines Rallye-Autos und ist mit der Fiesta Rally2 vertraut, der im Rahmen der FIA-Rallye-Europameisterschaft 2020 mit dem weltweit erfolgreichsten Rallye-Auto von M-Sport auf den Kanaren den Sieg errang. Der Franzose hat von 2019 bis 2021 außerdem 33 WRC2-Bestzeiten und sechs WRC2-Podiumsplätze errungen, darunter drei aufeinanderfolgende Podestplätze in Monte-Carlo.

Grégoire Munster gesellt sich zu Fourmaux, um die Meisterschaft von M-Sport zu unterstützen. Munster ist kein Unbekannter in dieser Kategorie oder auf den Straßen von Monte-Carlo und wird im Januar sein Fiesta Rally2-Debüt geben. Munster lieferte beim Saisonauftakt Anfang 2022 eine lobenswerte Leistung ab, erreichte den fünften Gesamtrang in der WRC2 und fuhr sogar eine Bestzeit in der Kategorie.

Munster, ein erfahrener Asphaltfahrer, holte kürzlich bei der Rally Japan einen beeindruckenden Gesamtsieg in den WRC2 Open- und Junior-Kategorien sowie sein erstes Top-Ten-Gesamtergebnis mit dem siebten Platz hinter einer Flotte von Rally1-Fahrzeugen.

Der junge Luxemburger holte außerdem zwei weitere Podestplätze in der WRC2-Junior-Kategorie bei der Rallye Monte-Carlo und der Ypern-Rallye Belgien. Das Team freut sich darauf, ihm dabei zu helfen, seine Fähigkeiten und Auszeichnungen im Jahr 2023 weiterzuentwickeln.

Richard Millener, Teamchef, sagte: «Das Programm Fiesta Rally2 ist ein zentraler Bestandteil des täglichen Betriebs hier bei M-Sport. Als unser Flaggschiff-Kundenauto wollen wir den Fiesta Rally2 auf WRC-Etappen gegen seine Marktkonkurrenten antreten sehen. Der beste Weg, die anhaltende Popularität der Rally2 zu fördern, besteht darin, um die Meisterschaft zu kämpfen, und das halten wir für sehr machbar.»

Millener weiter: «Ich freue mich, Adrien zu Beginn der Saison 2023 immer noch im Team zu haben und denke, dass diese Rückkehr zur Rally2 eine interessante Herausforderung für ihn sein wird. Er war in der Vergangenheit in der WRC2 erfolgreich und wir wissen, dass Monte Carlo ein Ort ist, an dem er Ergebnisse liefern kann. Ich freue mich auch darauf, Grégoire zum ersten Mal im Team willkommen zu heißen. Es ist immer schön, neue Talente in unseren Reihen zu sehen, und er hat eine starke Bilanz, auf der wir hoffentlich aufbauen können. Grégoire hat letzten Monat in Japan eine fantastische Leistung gezeigt, und wir hoffen, mehr davon zu sehen, wenn er zu uns nach Monte kommt.»

Adrian Fourmaux meinte: «Ich freue mich sehr, das vierte Jahr in Folge Teil des Teams zu sein, und ich freue mich auch darauf, nächsten Monat wieder in Monte Carlo zu sein. Wir haben die Gelegenheit, kurz nach Weihnachten eine Veranstaltung mit der Fiesta Rally2 in Österreich durchzuführen, die eine perfekte Vorbereitung auf Monte Carlo sein wird. Ich möchte mich beim Team ganz herzlich für das Vertrauen und die Möglichkeit bedanken, 2023 fahren zu dürfen, und freue mich darauf, zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können.»

Grégoire Münster erklärte: «Ich war kürzlich bei M-Sport in Dovenby Hall, um das Team zu treffen, und die Einrichtungen und die Infrastruktur sind fantastisch. Die Werkstatt und der Neubau können sich sehen lassen. Die Strecke war auch sehr schön zu fahren, besonders bei den eisigen Bedingungen! Der Plan für das nächste Jahr ist, an vielen Veranstaltungen der Rally2 teilzunehmen, meine bisherigen Erfahrungen zu nutzen und einige Veranstaltungen zum ersten Mal zu entdecken. Ich muss mich an das Auto anpassen und will gute Leistungen bringen und gute Ergebnisse erzielen.»