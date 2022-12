Latvala (Toyota) hofft auf mehr Starts von Ogier

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala würde in der nächsten Saison gerne mehr von Sébastien Ogier im Toyota sehen, falls nicht möglich, hofft er, dass zwischen den Starts von Ogier nicht so viel Zeit vergeht.

Ogiers Programm für die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023 muss noch bestätigt werden, wird aber wahrscheinlich nicht vor Saisonbeginn festgelegt, aber zwei der ersten drei Rallyes sind sehr wahrscheinlich.

«Ich denke, wir alle wissen, wo meine Saison beginnt», schmunzelte Ogier. »Monte Carlo ist natürlich etwas ganz Besonderes für mich. Danach ist Mexiko eine Rallye, die mir immer viel Spaß gemacht hat.»

Ogier war der letzte WRC-Sieger in Guanajuato. Die Gelegenheit der Zentral Europa Rallye reizt ihn, weil sie nicht zu weit von der Heimat entfernt und etwas völlig Neues ist, das drei Länder zu einer Veranstaltung vereint: Deutschland, Tschechien und Österreich.

Abgesehen von diesen drei ist es schwierig, die anderen drei oder vier zu kennen, bei denen Ogier starten könnte. Toyota würde ihn am Ende der Saison verständlicherweise gerne wieder in Japan sehen.

Latvala weiß um Ogiers punktestarkes Können und wird sich über jeden Start von ihm freuen. Aber er will keine großen Lücken zwischen WRC-Starts von Ogier.

In diesem Jahr verbrachte Ogier vier Monate zwischen Monte Carlo und Rallye Portugal und drei Monate zwischen der Rallye Safari und Rallye Neuseeland außerhalb des WRC-Wettbewerbs. Inklusive Neuseeland bestritt er die letzten drei Läufe der Saison in einem Sechs-Runden-Zeitplan.

«Die Zahl, von der Sébastien spricht», sagte Latvala, «sechs Einsätze oder so etwas ist eine gute Zahl. Es kann fast die Hälfte der Saison sein. Natürlich wollen wir ihn so viel wie möglich, aber sechs ist gut. Mir wäre lieber, wenn die Abstände zwischen den Rallyes nicht zu groß sind. Es kann schwierig sein, ins Auto zurückzukehren und sofort mit voller Geschwindigkeit zu fahren. Wenn man diese Lücke hat, kann es die Sache noch komplizierter machen.»

Latvalas These wird bestätigt. Während Ogier von Nairobi bis Auckland nicht im Rallyeauto saß, aber in Down Under noch Zweiter wurde, war er beim nächsten Event in Spanien im GR Yaris Rally1 und gewann.