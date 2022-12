Solberg 2023 im Skoda Fabia RS Rally2

Oliver Solberg hat sich entscheiden. Er wird in der WRC2 im nächsten Jahr einen Skoda Fabia RS Rally2 steuern und bei der Rallye Monte-Carlo im nächsten Monat sein Toksport-Debüt geben.

Der Saisonauftakt in Monaco wird jedoch nur ein Teil von Solbergs WRC2-Programm sein. Auch sein Heimspiel in Schweden ist gesetzt. Der 21-Jährige fuhr am Freitag zum ersten Mal den Fabia RS Rally2 in Frankreich und nahm am Monte-Test von Toksport vor dem Event teil.

Mit Blick auf die nächste Saison sagte der von Hyundai entlassene Werkspilot: «Ich freue mich sehr auf die nächste Saison. Die Zusammenarbeit mit Toksport ist eine großartige Möglichkeit, unsere Reise fortzusetzen. Jeder weiß, wie wettbewerbsintensiv die WRC2 ist, und es ist fantastisch, dort mit so vielen großartigen Fahrern und Autos zu kämpfen.»

Solberg junior weiter: «Der neue Fabia RS Rally2 ist das Auto, über das alle reden. Ich habe es Anfang dieser Woche zum ersten Mal in Frankreich getestet und war wirklich beeindruckt. Ich konnte mich sofort mit dem Auto wohlfühlen und war von dem Auto überzeugt. Ich war auch sehr zufrieden mit Toksport. Serkan Duru, der Teamchef, und der Rest der Jungs sind so professionell. Es ist dasselbe wie die Arbeit mit einem Werksteam. Nichts war ein Problem für sie. Die Arbeit mit ihnen im Jahr 2023 wird großartig.»

Mit Blick auf die Rallye Monte-Carlo sagte Solberg: «Die Rallye Monte Carlo ist immer eine große, große Herausforderung. Man weiß nie, was das Wetter bringt, und bei diesem Event kann wirklich alles passieren. Ich werde diese Rallye nutzen, um mehr über das Auto und das Team zu erfahren, aber für mich zählen die Punkte ab dem nächsten Lauf in Schweden. Das neue Abenteuer kann beginnen, und ich freue mich darauf, loszulegen!»

Skoda ist für Solberg natürlich nichts Neues. Er fuhr 2020 einen Werks-Fabia Rally2 und beendete seine WRC-Saison mit einem siebten Gesamtrang bei der ACI Monza Rallye, dem Finale 2020.