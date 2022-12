Loubet für die komplette WM-Saison mit M-Sport

Das M-Sport Ford World Rally Team gibt bekannt, dass Pierre-Louis Loubet seine erste volle Saison in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft in einem Ford Puma Hybrid Rally1 absolvieren wird.

Nach einer starken Leistung bei einer Teilzeitfahrt im Jahr 2022 bewies Loubet sein Talent am Steuer eines Puma, um sich neben Ott Tänak, Weltmeister von 2019, einen Vollzeitsitz bei M-Sport zu sichern. Loubet wird nach einer erfolgreichen Testveranstaltung in Frankreich letzte Woche auch eine neue Partnerschaft mit dem äußerst erfahrenen Beifahrer Nicolas Gilsoul (Belgien) beginnen.

Der junge Franzose beeindruckte M-Sport mit seinem starken Tempo und seiner Leistung, mit zwei karrierebesten vierten Plätzen und einer ersten WM-Bestzeit, während er sein allererstes Event anführte. Loubet hatte sich bereits in seiner frühen Karriere einen Namen in der WRC2-Kategorie gemacht, die eine Saison mit M-Sport in einem Fiesta R5 beinhaltete, bevor er 2019 den WRC2-Meistertitel holte.

Loubets erster Puma Rally1-Einsatz war die Rallye Kroatien im Jahr 2022, und von hier aus wurde sein Tempo im Laufe der Saison nur noch stärker. In einem engen Podiumskampf auf Sardinien kämpfte Loubet gegen seine Kollegen der gesamten Saison um die Spitzenplätze und beendete die Rallye schließlich auf dem besten vierten Gesamtrang seiner Karriere. Sein Saisonhöhepunkt war die Rallye Akropolis, wo Loubet im Kampf um die Führung des Events mit dem Helden seiner Kindheit, Sébastien Loeb, seine ersten beiden WRC-Bestzeiten holte und einen entscheidenden Moment in seiner noch unerfahrenen Rally1-Karriere markierte.

Gilsoul wird bei der Rallye Monte-Carlo eine willkommene Rückkehr in die WRC-Spitzenklasse feiern, was seine erste Veranstaltung in einem Hybrid-Auto ist. Er wird auch zum ersten Mal seit 2013 wieder auf dem Sitz eines Ford WRC-Autos Platz nehmen. Der Belgier hat einen beeindruckenden Rekord in der WRC aufgebaut, der insgesamt 43 Podestplätze und 13 Siege umfasst.

Loubet und Gilsoul freuen sich zusammen mit ihren Teamkollegen Ott Tänak und Martin Järveoja auf einen herausfordernden, aber arbeitsreichen Kalender 2023 in der Puma Hybrid Rally1, wenn die WRC einen vollgepackten Zeitplan startet, der fünf Kontinente durchquert.

Pierre-Louis Loubet sagte: «Für mich wird ein Traum wahr, etwas, wovon ich seit meiner Kindheit geträumt habe. Meine erste volle Saison zu absolvieren und jedes Wochenende der Hauptleidenschaft meines Lebens nachzugehen, ist etwas wirklich Fantastisches. Die gesamte Saison nimmt mir viel Druck ab, weil ich weiß, dass ich 13 Events habe, die mir die Chance geben, mein ganzes Potenzial zu zeigen, und mir den Raum gibt, zu wachsen und zu lernen. 2023 wird es mein wichtigstes Ziel sein, jedes Event zu beenden, Erfahrungen zu sammeln und zu lernen, wo wir für maximale Geschwindigkeit pushen können.»

Loubet weiter: «Ein offizieller Fahrer zu sein und Herstellerpunkte für M-Sport zu sammeln, ist etwas, was ich schon immer wollte. Ich freue mich sehr, dass M-Sport so an mich glaubt. Ein großes Dankeschön an Malcolm und Richard, die fantastische Arbeit geleistet haben. Ich freue mich sehr, wieder mit M-Sport und mit Ott als Teamkollegen zusammenzuarbeiten. Das ist etwas ganz Besonderes.»

Richard Millener, Teamchef, erklärte: «Wir waren alle beeindruckt von Pierres Leistungen in diesem Jahr. Er hat kontinuierlich seine Bereitschaft gezeigt, aus früheren Erfahrungen zu lernen und diese zu übertreffen, und das macht ihn zum perfekten Kandidaten für eine ganze Saison. Er steht natürlich noch am Anfang seiner Rally1-Karriere und die kommende Saison wird für ihn entscheidend sein. Pierre ist ein echter Teamplayer und hat sich schnell zu einem wichtigen Mitglied der M-Sport-Familie entwickelt, und ich persönlich freue mich darauf, zu sehen, was wir nächstes Jahr gemeinsam erreichen werden. Ich hoffe aufrichtig, dass wir sehen, wie er ein sehr wohlverdientes erstes Podiumsergebnis einfährt.“

Malcolm Wilson, Geschäftsführer, führte an: «Ich freue mich sehr, Pierre-Louis Loubet für eine komplette Saiosn auf höchstem Niveau der WRC mit uns im nächsten Jahr zu bestätigen. Ich habe volles Vertrauen in ihn und denke, dass die diesjährige Leistung gezeigt hat, dass er alles hat, um in diesem Sport weit zu kommen. Ich bin zuversichtlich, dass sich Pierre durch die Zusammenarbeit mit Ott auf die gleiche Weise entwickeln und lernen wird, wie es Ott 2017 zusammen mit Ogier getan hat.»