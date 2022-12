François Delecour mit 23. Start in Monte Carlo

Rallye-Legende François Delecour wird beim Saisonauftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, der Rallye Monte-Carlo im nächsten Jahr (19. bis 22. Januar), in der WRC2 antreten.

Delecour plante, in einem Ford Puma Rally1 dort zu starten. Das Design war sogar schon erstellt, doch leider konnte M-Sport dem Nordfranzosen kein Auto mehr zur Verfügung stellen-

Der 60-Jährige wird daher einen brandneuen Skoda Fabia RS Rally2 von Toksport (Quiddelsbach) in der ersten Support-Kategorie der Meisterschaft pilotieren, 29 Jahre nachdem er 1994 die Rallye in Monaco mit einem Ford Escort RS Cosworth gewonnen hatte. Delecour war in den 1990er und frühen 2000er Jahren ein Spitzenfahrer in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft. Er gewann vier WRC-Rallyes und fuhr für Hersteller wie Ford, Peugeot und Mitsubishi. Er nimmt auch heute noch regelmäßig an Wettkämpfen teil und die Rallye im nächsten Monat markiert seinen 23. Mnte-Carlo-Start.

«Mit großer Freude gebe ich meine Teilnahme an der nächsten Monte-Carlo-Rallye am Steuer eines hervorragenden Skoda WRC2 von Toksport WRT zusammen mit den besten Fahrern der Kategorie bekannt», verriet Delecour in einer Ankündigung an seine Follower in den sozialen Medien. «Sabrina de Castelli wird an meiner Seite sein, um zu versuchen, eine gute Leistung abzuliefern, und glauben Sie mir, wir werden tun, was nötig ist! In den drei Wettkampftagen können wir uns schnell an das Auto gewöhnen und diese Rallye in bester Verfassung genießen.»