Hyundai Motorsport Meisterschaftsambitionen für 2023

Hyundai Motorsport aus dem deutschen Alzenau ist bereit, in sein zehntes Jahr in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft zu starten, mit festem Blick auf die Hersteller- und Fahrertitel 2023.

Das Team will den Schwung seiner starken zweiten Hälfte der Saison 2022 nutzen, um seine neue Saison mit dem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid zu starten. Mit einer aufgefrischten Fahreraufstellung werden Thierry Neuville und Esapekka Lappi in jeder Runde der Meisterschaft antreten, während Dani Sordo und Craig Breen sich ein drittes Auto teilen werden.

Hyundai Motorsport ist bereit, sich der Herausforderung der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2023 (WRC) direkt zu stellen und mit dem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid auf einem starken Abschluss der vergangenen Saison aufzubauen. Hyundai Motorsport hat die von der WRC im Jahr 2022 eingeführten Hybridvorschriften vollständig angenommen. Im Laufe des Jahres hat das Team das Paket des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid unermüdlich weiterentwickelt und verbessert. Als Ergebnis dieser engagierten Arbeit sammelte das Team die meisten Siege in einer WRC-Saison bis dato und war der Hersteller mit den meisten Punkten in der zweiten Saisonhälfte.

Das Hyundai Shell Mobis World Rally Team nutzt dies als Sprungbrett und mit einer neuen Fahreraufstellung, um weitere Erfolge in der WRC zu erzielen, wenn das Unternehmen in sein zehnjähriges Jubiläumsjahr eintritt.

Die Belgier Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe sowie die Finnen Esapekka Lappi und Janne Ferm werden 2023 eine komplette WRC-Kampagne mit dem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid bestreiten. Die Crews treten mit den Nummern #11 bzw. #4 an.

Neuville war von Anfang an Teil von Hyundai Motorsport und geht nun mit Beifahrer Wydaeghe an seiner Seite in dessen drittes Jahr. Das Paar hat sich als beständige Konkurrenten herausgestellt und in zwei gemeinsamen Saisons vier Siege und 12 Podestplätze errungen. Lappi und Ferm werden später in diesem Monat ihr Hyundai Motorsport-Debüt bei der Rallye Monte-Carlo geben. Die finnische Crew beeindruckte bei ihren Einsätzen im Jahr 2022 und erzielte drei Podestplätze auf verschiedenen Oberflächen.

Die Spanier Dani Sordo und Cándido Carrera (#6) sowie die Iren Craig Breen und James Fulton (#42) teilen sich einen dritten Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Sordo und Carrera erwiesen sich 2022 als zuverlässiges Paar und erzielten in fünf Auftritten drei Podestplätze. Breen kehrt nach einer Saison zum Team zurück und ist bereit, mit dem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid zusammen mit dem neuen Vollzeit-Beifahrer Fulton schnell auf Touren zu kommen.

Der WRC-Kalender ist auf 13 Runden mit unterschiedlichem Terrain ausgelegt. Die Rallye Japan wird nach einem erfolgreichen Debüt im Jahr 2022 stattfinden, bei dem Hyundai Motorsport das Jahr stilvoll mit einem souveränen 1:2-Finish beendete, während die Einsätze in Mexiko und Chile zum ersten Mal seit Beginn der globalen Pandemie zurückkehren. Bei der brandneuen Rallye Mitteleuropa treten die Crews in einem einzigen Event gegen drei Länder an – das erste seiner Art für die WRC.

Alle vier Hyundai Motorsport-Crews sind bestrebt, die Anforderungen jeder Rallye der Saison 2023 zu erfüllen und das volle Potenzial des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid zu demonstrieren.

Thierry Neuville sagte: «Die Herausforderung in diesem Jahr ist den vergangenen Saisons sehr ähnlich; Der Wettbewerb wird wieder sehr hart, aber nach einer wettbewerbsintensiven zweiten Hälfte des Jahres 2022 für uns denke ich, dass wir 2023 einen ausgeglicheneren Kampf erwarten können. Das Ziel bleibt unverändert: beide Meisterschaften zu gewinnen. Die Hersteller sind für Hyundai Motorsport sehr wichtig, und der Fahrertitel ist ein Ziel, für das ich immer noch kämpfe. Ich denke, wir haben die Fahrzeuge, um in jeder Runde an der Spitze zu kämpfen. Die Tafel ist zwar rein gewischt, aber unsere Leistung in der letzten Runde der vergangenen Saison hat sicherlich zur Motivation der Mannschaft beigetragen. Es war nicht nur ein Sieg, sondern ein Doppelsieg, und der Podestplatz in Griechenland war ein weiteres Highlight. Das war ein Ansporn für uns alle, besonders für die Teammitglieder, die praktisch rund um die Uhr so hart gearbeitet haben, um uns mit dem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid dorthin zu bringen, wo wir heute sind.“

Esapekka Lappi meinte: «Der Empfang durch das Team war sehr herzlich. Ich habe den Hyundai i20 N Rally1 Hybrid einige Tage lang getestet und es war eine positive Überraschung, mich so schnell darin so wohl zu fühlen. Ich habe das Gefühl, dass wir dem voraus sind, was ich zu diesem Zeitpunkt erwartet hatte, und ich freue mich darauf, loszulegen. Ich muss mir noch etwas Zeit nehmen, um das Auto und das Team noch besser zu verstehen, aber wir gehen gut in die erste Runde. Eine volle Saison bedeutet, dass man auch an das große Ganze denken muss. Es gibt Rallyes, bei denen ich sehr stark bin, und es gibt Rallyes, bei denen ich überhaupt keine Erfahrung habe. Das wird einige Herausforderungen mit sich bringen, aber insgesamt bin ich von dem Kalender begeistert. Es wird ein interessantes Jahr, da wir gegen einige sehr konkurrenzfähige Fahrer kämpfen und ich denke, dass es daher enger als in der letzten Saison werden wird. Ich freue mich darauf, Hyundai Motorsport dabei zu helfen, 2023 um Titel zu kämpfen.»

Dani Sordo erklärte: «Der Beginn einer neuen Saison bedeutet, dass alle wieder bei Null sind; Wir sind alle punktgleich und wissen nicht wirklich, wie konkurrenzfähig die anderen Autos und Fahrer sein werden. Nach der ersten Veranstaltung werden wir einen besseren Eindruck von der Situation haben, aber ich glaube, dass dies eine wirklich gute Saison für uns werden könnte. Es sollte sicherlich einfacher werden als im vergangenen Jahr, wo wir scheinbar sehr schnell mit neuen Vorschriften und Technologien am Start angekommen sind. Jetzt sind wir in der Position, wo wir den Hyundai i20 N Rally1 Hybrid kennen und wir haben mehr Informationen als zuvor. Es geht nicht so sehr darum, Fuß zu fassen, sondern um die Fortführung des Schwungs. Dieses Jahr werden Cándido und ich an weiteren Rallyes teilnehmen, daher wird es für uns etwas geschäftiger, aber wir sind bereit, beim Kampf um die Meisterschaft zu helfen.»

Craig Breen führte an: «Es ist schön, nach einem Jahr Abwesenheit wieder bei Hyundai Motorsport zu sein. Ich freue mich darauf, obwohl es viele verschiedene Elemente gibt, seit ich das letzte Mal hier war. Das Auto ist komplett neu, aber es fühlt sich wirklich gut an zu fahren. Wir hatten einen guten Test im Hyundai i20 N Rally1 Hybrid und wir werden vor unserem ersten Event noch einen weiteren haben, aber er war wirklich positiv und ich bin zufrieden damit, wie sich das Auto angefühlt hat. Um ehrlich zu sein, war die letzte Saison eine schwierige für mich, daher wird es für mich am schwierigsten sein, wieder in Form zu kommen. Für mein eigenes Selbstvertrauen möchte ich mich erholen und die Rallyes wieder genießen und gute Ergebnisse erzielen. Ich glaube, das Team hat das Zeug dazu, in dieser Saison um die Titel zu kämpfen. Es gibt keinen Grund, warum wir den Titel nicht noch einmal gewinnen könnten, alle Zutaten sind da, um es zu tun.»