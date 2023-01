Loeb weiter in Verhandlungen mit M-Sport

Sébastien Loeb, derzeit im Prodrive BRX Hunter mit einem Auf und Ab bei der 45. Rallye Dakar, wird mit M-Sport Ford über die Möglichkeit für mehr Einsätze in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) sprechen.

Der neunmalige Rekord-Weltmeister fuhr im vergangenen Jahr bei vier Veranstaltungen einen Ford Puma Rally1 Hybrid, führte drei davon an und gewann die Saisoneröffnungs-Rallye Monte-Carlo.

Seine Hoffnungen, den letztjährigen Monte-Sieg zu verteidigen, wurden durch die Rallye Dakar beeinträchtigt, die zwei Tage später als 2022 endet. In der vergangenen Saison konnte Loeb in der Nacht nach Hause fliegen, um an einem eintägigen Test teilzunehmen, bevor er an der ersten Runde teilnahm. In diesem Jahr würde er direkt während der Streckenbesichtigung landen.

„Es wäre diesmal komplizierter, von der Rallye Dakar heim zu fliegen», sagte er. «Es passt diesmal nicht wirklich so gut.»

Auf die Frage nach seinen WRC-Intentionen für das kommende Jahr sagte Loeb: «Natürlich könnte ich einige Events machen, ich könnte ein paar wie letztes Jahr machen. Wir werden darüber sprechen und sehen, was möglich ist, es könnte interessant sein. Im Moment gibt es nichts, weil ich mich auf die Veranstaltung konzentriere, die ich mache.»

Da Ott Tänak in diesem Jahr bereits in einem Fabrik-Puma bestätigt wurde, würde eine Rückkehr von Loeb bedeuten, dass M-Sport Ford zum ersten Mal seit 21 Jahren zwei Weltmeister in seinem Team einsetzen würde, das letzte Mal waren es Colin McRae und Carlos Sainz im Jahr 2002.