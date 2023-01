Monte: Thierry Neuville startet auf P3 in die Saison

Hyundai Motorsport hat sich bei der Rallye Monte-Carlo einen wichtigen Podiumsplatz gesichert und damit einen positiven Start in die FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2023 (WRC) hingelegt.

Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe beendeten die 18 Etappen umfassende Rallye auf dem dritten Gesamtrang und zeigten eine solide Pace gegen die Konkurrenz, darunter zwei Bestzeiten. Dani Sordo/Cándido Carrera und Esapekka Lappi/Janne Ferm machten am Wochenende Fortschritte, wobei beide Crews die Veranstaltung optimistischer beendeten, als sie begonnen hatten.

Thierry Neuville und Beifahrer Martijn Wydaeghe zementierten die Top-3-Position, die sie seit Freitag gehalten hatten, nachdem sie am Wochenende ermutigende Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit gezeigt hatten. Das Paar kämpfte am Samstag gegen das etablierte Feld und holte sich zwei Bestzeiten, um seinen Anspruch auf das Podium zu sichern. Der dritte Platz für das belgische Duo bringt Hyundai Motorsports zehnte Saison in der WRC zu einem soliden Start bei einer Veranstaltung, bei der das Team vor zwölf Monaten zu kämpfen hatte.

Dani Sordo und Esapekka Lappi bemühten sich auf den letzten vier Prüfungen weiterhin um eine verbesserte Form ihrer Hyundai i20 N Rally1 Hybrid-Autos. Sordo fand an der Seite von Beifahrer Cándido Carrera eine deutliche Leistungssteigerung, als er trotz des Kampfes gegen ein anhaltendes Hybridproblem, das die Leistung auf den Col de Turini einschränkte, in Top-5-Zeiten umwandelte. Die Spanier belegten am Ende den siebten Gesamtrang, einen Platz vor ihren Teamkollegen Lappi und Beifahrer Janne Ferm. Die Finnen machten bei ihrer ersten WRC-Veranstaltung mit dem Team während des Wochenendes wertvolle Fortschritte, als sie sich an ihr neues Auto gewöhnten.

Trotz des Mangels an winterlichen Bedingungen bei der diesjährigen Rallye Monte-Carlo hat sich die Veranstaltung als komplexes und strategisches Ereignis erwiesen, bei dem Reifenwahl und -management eine Schlüsselrolle gespielt haben. Das Team hat sich schnell an die unerwartet trockenen Asphaltbedingungen angepasst und während der 18 Prüfungen Anpassungen am Setup vorgenommen, damit die Crews ihre beste Leistung erbringen können. Während für zukünftige Rallyes zweifellos noch viel zu tun ist, gibt es viele positive Ergebnisse aus der ersten Runde.

Neuville sagte: «Ich habe an diesem Wochenende alles gegeben, was ich konnte, und obwohl wir lieber viel mehr im Kampf um den Sieg gewesen wären, ist es dennoch ein guter Start in eine neue Saison, insbesondere im Vergleich zum Vorjahr. Die Geschwindigkeit war nicht so toll, aber auch nicht schlecht, also kein Grund zur Sorge. Wir hatten mehr Reifenverschleiß als die anderen und waren trotz Risiko nicht in der Lage, die Zeiten einzuhalten. Wir mussten clever sein, was wir auch waren, und wir haben das Auto auf der Straße gehalten. Am Ende ist es großartig, in Monte-Carlo wieder auf dem Podium zu stehen. Schweden wird eine ganz andere Art von Veranstaltung und wir sollten dabei sein.»

Sordo meinte: «Ehrlich gesagt entsprach dieses Wochenende nicht unseren Standards oder Erwartungen. Wir hatten gestern viele Probleme mit dem Hybrid und auch auf der heutigen Schlussetappe. Ich weiß, dass das Team alles getan hat, um mir ein Auto zu geben, das bessere Leistungen bringt. Es ist enttäuschend, die Probleme zu haben, aber wir haben die Dinge als Team gut angepackt und können mit etwas Ermutigung nach vorne schauen. Ich habe mich heute etwas mehr amüsiert und die Zeiten sind auch besser mit den Themen umgegangen – das ist zumindest positiv.»

Neuling Lappi führte an: «Wir haben an diesem Wochenende wichtige Kilometer gesammelt und einige Schritte nach vorne gemacht. Auf Asphalt muss man schlau sein, wenn man die Zeiten mithalten will. Ich denke, genau das haben wir an diesem Wochenende getan. Wir haben gesehen, dass wir nicht das Tempo hatten, also haben wir uns langsam entwickelt und Fortschritte gemacht. Wir sind jetzt viel besser vorbereitet auf Kroatien, die nächste Rallye auf Asphalt. Es gibt nur kleine Details, an denen wir arbeiten müssen, um so schnell zu sein, wie wir wollen. Das ist das Schwierigste, weil das Niveau so hoch ist, dass man Perfektion braucht, um die Bestzeiten zu fahren.»

Cyril Abiteboul, der neue Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Der dritte Platz ist kein schlechter Start, aber wir sollten nicht die Tatsache aus den Augen verlieren, dass wir eine größere Vision haben und um Siege und Meistertitel kämpfen, also dürfen wir nicht selbstgefällig werden. Es gab viel zu verdauen für mich und das Team. Wir hatten starke Fahrer, ermutigende Momente, lange Tage und viel Arbeit. Ein Podium ist schön, aber wir sind noch 45 Sekunden vom Sieg entfernt. Ogier war das ganze Wochenende über der Maßstab und das sollte uns alle als Inspiration dienen, um stärker zu werden. Wir müssen verstehen, was uns fehlt, und mit einer Antwort zurückkommen. Letztlich brauchen wir mehr Tempo. Wir haben versucht, mit der Fahrzeugabstimmung aggressiver zu sein, und im Nachhinein hätten wir das früher am Wochenende tun sollen, was den Crews vielleicht eine bessere Dynamik und mehr Selbstvertrauen gegeben hätte. Thierry hatte ein starkes Wochenende und ging entschlossen und klug mit dem Team, seinem Set-up und den Reifen um. Für Dani und Esapekka war es ein wertvolles Lernwochenende bei schwierigen Bedingungen. Ich freue mich, jeden Tag Fortschritte bei beiden zu sehen. Leider sind die Hybridprobleme bei Danis Auto wieder aufgetreten, also müssen wir aus Teamsicht verstehen, was passiert ist, um zu vermeiden, dass es noch einmal passiert.»

Endstand nach 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Landais (F), Toyota 3:12:02,0 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 18,8 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 44,6 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:12,4 5 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 2:34,9 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:32,6 7 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 3:47,5 8 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 3:51,3 9 Gryazin/Aleksandrow (LT), Skoda + 10:03,4 10 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:07,9

Fahrer-WM Stand nach 1 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 25 2 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 23 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 17 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 15 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 14 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 8 7 Dani Sordo (E), Hyundai 6 8 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 4 9 Nikolai Gryazin (LT), Skoda 2 10 Yohan Rossel (F), Citroen 1