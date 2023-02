Schwedische Rallye-Winterspiele auf ServusTV

Der Salzburger Privatsender ServusV, Rechteinhaber an der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), wird auch die zweite WRC-Runde bei den Rallye-Winterspielen im Live-Stream verfolgen.

In Schweden wird traditionell die einzige Winterrallye in der Weltmeisterschaft ausgetragen. Um einigermaßen Schnee und Eis zu gewährleisten ist der Winterklassiker im letzten Jahr nach Jahrzehnten in Karlstad weiter nördlich nach Umeä umgezogen. Die größte Stadt im Norden Schweden ist auch 2023 wieder die Drehscheibe der Rallye. Im Vorjahr legte Kalle Rovanperä mit seinem ersten Sieg in einem Hybrid-Fahrzeug den Grundstein für seinen späteren Titelgewinn.

ServusTV blendet sich mit dem Live-Stream am Samstag, 11. Februar 2023, um 08:00 Uhr MEZ für die neunte Prüfung, der 12,54 km langen Norriby, eine neue Entscheidung, ein. Zum zweiten Durchgang dieser Entscheidung sollten die Fans um 14:00 Uhr MEZ wieder ServusTV einschalten.

Beim Schweden-Finale am Sonntag. 12. Februar, gibt es bei ServusTV, weil nur drei Prüfungen auf der Agenda, nur um 12:00 Uhr MEZ die 18. und letzte Entscheidung, die 10,88 km langen Power Stage «Umeä 2».

Rallye Schweden auf ServusTV:

Samstag, 11.02.2023:

08:00 Uhr MEZ: WP 9 «Norriby1» (12,54 km)

14:00 Uhr MEZ: WP 12 «Norriby2» (12,54 km)

Sonntag, 12.02.2023:

12:00 Uhr MEZ: WP 18 – Power Stage - «Umeä2» (10,88 km)