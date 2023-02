Fortsetzung der Toyota-Erfolgsstory in Schweden

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team möchte seine starke Erfolgsbilanz auf Schnee und Eis bei der Rallye Schweden fortsetzen, wenn vom 9. bis 12. Februar die zweite Runde der Weltmeisterschaft (WRC) 2023 stattfindet.

Schweden war Schauplatz des ersten Sieges von TGR-WRT im Jahr 2017, als Jari-Matti Latvala, jetzt Teamchef, beim erst zweiten Event des Teams einen Überraschungssieg errang. Seitdem hat das Team bei den letzten drei Ausgaben der Rallye drei weitere Siege eingefahren, darunter den ersten Sieg für den GR Yaris Rally1 Hybrid vor einem Jahr in den Händen von Kalle Rovanperä.

Dieses Ergebnis war für Rovanperä der Startschuss zu seiner ersten Fahrermeisterschaft, und der Finne wird dieses Jahr wieder nach Schweden kommen und das Rennen um den Titel anführen. Letzten Monat vollendete er für TGR-WRT bei der Saisoneröffnungs-Rallye Monte-Carlo einen Doppelsieg mit Sébastien Ogier, der die Gesamtwertung anführt, aber Schweden nicht in sein Teilsaison-Programm fortsetzt.

Takamoto Katsuta tritt daher zum ersten Mal neben Rovanperä und Elfyn Evans, der 2020 in Schweden gewann, zum ersten Mal in die Hauptaufstellung mit drei Autos ein. Nachdem er im Rahmen seines Trainings oft auf Schnee und Eis in Finnland Rallyes absolviert hatte. Im Rahmen des TGR WRC Challenge-Programms hat der japanische Fahrer Katsuta auch eine starke Bilanz in Schweden vorzuweisen, wo er 2018 einen bahnbrechenden WRC2-Sieg erzielte und letztes Jahr den vierten Gesamtrang belegte.

TGR-WRT wird in Schweden weiterhin vier Autos in der Top-Kategorie im Einsatz haben, da der Italiener Lorenzo Bertelli der erste Kundenfahrer ist, der am GR Yaris Rally1 Hybrid steuert.

Als Teil der ersten WRC-Saison vor 50 Jahren ist Schweden die einzige echte Winterrallye im Kalender. Letztes Jahr zog sie in ein neues Zuhause in Umeå um: die größte Stadt in Nordschweden und näher am Polarkreis als an der Landeshauptstadt Stockholm. Neben einer größeren Garantie für die extremen Bedingungen, für die die Rallye bekannt ist, brachte der Umzug auch noch schnellere Straßen. Spezielle Spikesreifen beißen sich in die Oberfläche, um beeindruckenden Grip zu bieten. Dies trägt dazu bei, dass diese eine der schnellsten Rallyes des Jahres wird, bei der die Fahrer ihre Autos auf Schneebänke am Straßenrand lehnen, um mehr Geschwindigkeit durch die Kurven zu bringen.

Die Rallye beginnt am Donnerstagabend mit einer kurzen Sprint-Prüfung in Umeå, die am Freitag nach zwei Schleifen mit drei Prüfungen erneut gefahren wird: Brattby und Sarsjöliden im Westen wurden am Samstag bzw. Sonntag im vergangenen Jahr gefahren, während Botsmark im Norden neu ist. Die Wiederholungsschleife am Samstag mit drei Entscheidungen beginnt mit zwei neuen Prüfungen: Norrby und Floda, die nördlichste Prüfung der Rallye und mit 28,25 Kilometern auch die längste. Eine Version der Umeå-Prüfung in doppelter Länge rundet den Tag ab und wird am Sonntag nach zwei Durchgängen eines weiteren neuen Tests, Västervik, auch als Power Stage am Ende der Rallye dienen.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Unser Ergebnis bei der Rallye Monte-Carlo war ein fantastischer Saisonstart für uns und gibt uns ein gutes Gefühl für die Rallye Schweden. Ich denke, wir freuen uns alle auf diese Rallye, und ich wünschte immer, ich könnte selbst fahren. Ich habe einige sehr gute Erinnerungen an Schweden und unser Team auch, einschließlich unseres ersten gemeinsamen Sieges im Jahr 2017. Letztes Jahr haben wir die Rallye in Umeå zum ersten Mal mit einer guten Schneedecke genossen: Kalle konnte auf Anhieb gewinnen, aber seine Chancen werden wieder von den Bedingungen abhängen und davon, ob es eine schöne Eisschicht gibt oder nicht. Wenn viel Schnee zu fegen ist, kann es für ihn schwieriger werden, und es könnte sein, dass Elfyn, der diese Bedingungen auch sehr genießt, in einer besseren Position sein könnte, um zu kämpfen. Ich weiß, dass Takamoto auch den Schnee liebt, und obwohl er zum ersten Mal nominiert wird, um Punkte für das Team zu erzielen, werden wir keinen zusätzlichen Druck auf ihn ausüben. wir wollen nur, dass er die Arbeit fortsetzt, die er letztes Jahr geleistet hat.»

Titelverteidiger und Vorjahressieger Kalle Rovanperä: «Es war großartig, in Monte Carlo mit einem guten Gefühl und guten Punkten für die Meisterschaft gut in die Saison zu starten. Wir hoffen, in Schweden so weiterzumachen und die Rallye zu genießen. Wir haben jedes Jahr nur eine Veranstaltung wie diese und es ist immer cool, die Spikereifen auf dem Auto zu haben und hart durch die Schneebänke zu schieben, es ist etwas Besonderes. Wir hatten letztes Jahr in Schweden ein gutes Ergebnis und wir werden versuchen, es dieses Mal zu wiederholen. Es kann schwierig sein, die Straße auf Schnee zu öffnen, und es hängt stark von den Bedingungen ab. Unser Pre-Event-Test verlief bei perfekten Bedingungen und einer dicken Eisschicht auf der Straße sehr gut. Hoffentlich ist das auch für die Rallye so und wir leiden nicht zu sehr darunter, dass wir am Freitag zuerst laufen müssen.»

Elfyn Evans: «Insgesamt war die Rallye Monte-Carlo ein guter Start in das Jahr, auch wenn unser Ergebnis mit der Pace, die wir meiner Meinung nach hatten, enttäuschend war. Jetzt geht es nach Schweden und zu einer ganz anderen Herausforderung. Trotz Schnee und Eis ist es immer noch eine der schnellsten Rallyes im Kalender, zumal die Basis letztes Jahr etwas weiter nach Norden gezogen ist. Ich denke, die Strecken sind noch schneller und wir werden einige neue auf der diesjährigen Route haben, die wir noch entdecken müssen. Es ist eine Rallye, bei der es fast unmöglich ist, immer ein perfektes Auto zu haben, weil sich der Grip, den man hat, innerhalb einer Etappenschleife stark ändern kann, aber wir konnten in unserem Test verschiedene Optionen durchspielen.“

Takamoto Katsuta: «Ich freue mich sehr auf die Rallye Schweden. Das Fahren auf Schnee fühlt sich für mich sehr vertraut und angenehm an und ich mag diese Bedingungen sehr. Einer der drei nominierten Fahrer des Teams zu sein, wird vielleicht etwas mehr Druck mit sich bringen, als ich es gewohnt bin, aber auf dieser Position wollte ich wirklich sein. Ich bin mir sicher, dass es herausfordernde Momente geben wird, aber ich werde versuchen, sie zu bewältigen und dem Team gute Punkte zu bringen. Ich werde einfach mein Bestes geben und das ist nicht anders als vorher. Beim Testen auf Schnee war das Gefühl im Auto unglaublich gut. Ich würde sagen, das Team hat seit vor einem Jahr einen ziemlich großen Schritt gemacht und das gibt uns hoffentlich mehr Selbstvertrauen in Schweden. Natürlich verbessern und entwickeln sich auch die anderen Teams, also müssen wir voll angreifen.»