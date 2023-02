Rovenperä freut sich über Sieg von Korhonen

Der amtierende Weltmeister Kalle Rovanperä freute sich bei der zweiten Runde zur Rallye-Weltmeisterschaft im winterlichen Schweden über den Sieg seines Freundes Roope Korhonen.

Im Rallyesport wird der Erfolg oft an der individuellen Leistung gemessen. Kalle Rovanperäs Unterstützung und Ermutigung für seinen Freund Roope Korhonen erinnert jedoch daran, dass manchmal die bedeutendsten Siege darin liegen, anderen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Der 22-jährige Rovanperä hat mit seinen beeindruckenden Leistungen in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft Schlagzeilen gemacht, Leistungen, die ihn bereits zum jüngsten Champion in der Geschichte des Sports gemacht haben.

Aber bei der Rallye Schweden war es nicht Rovanperäs eigenes Ergebnis, das ihm ein Lächeln aufs Gesicht zauberte. Stattdessen war es das Resultat seines engen Freundes Roope Korhonen, der die WRC3-Kategorie bei seinem erst zweiten WRC-Event gewann. Nach der Rallye sagte Rovanperä, dass er Korhonens Fortschritte genau verfolgt und ihm in den letzten Jahren viel Hilfe und Rat angeboten habe.

«Ich kenne ihn jetzt seit ein paar Jahren und er hat in seiner Karriere ziemlich große Fortschritte gemacht, also ist es wirklich cool zu sehen», sagte Rovanperä. «Ich war ein paar Mal bei Testsitzungen mit ihm und habe versucht, ihm auch ein bisschen zu helfen. Es ist schön.»

Und während Rovanperä mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen hatte, die es ihm unmöglich machten, sich in der zweiten Runde der Meisterschaft ein Podium zu sichern, war er begeistert, dass sein Freund erfolgreich war.

«Letztes Jahr haben wir das Show-Event Rallylegend zusammen in einem Toyota Celica gemacht. Er war dabei mein Beifahrer, und wir hatten einige fantastische Zeiten zusammen. Ich hoffe, er wird dieses Jahr ein gutes Programm haben und er wird es gut machen», so der diesjährige Schweden-Vierte Rovanperä.

Korhonen seinerseits, der zwei Jahre älter als Rovanperä ist, war ebenso begeistert von seinem Triumph auf Schnee und Eis. «Das Ergebnis bedeutet mir sehr viel. Es ist meine zweite WRC3-Rallye und mein erster Sieg, und ich war zum ersten Mal in Schweden», strahlte er. Auf die Frage, ob der Rat seines Freundes eine Rolle bei seinem Erfolg gespielt habe, lachte Korhonen und sagte: «Ja, Kalle ist mein Freund und natürlich hat er mir einiges erzählt – aber nicht zu viel!»

Korhonens Sieg bei der Rallye Schweden hat ihn in eine starke Position gebracht, um in diesem Jahr an weiteren Veranstaltungen teilzunehmen. Er wird neben seinen Einsätzen in der nationalen Meisterschaft zu Hause in Finnland vier weitere WRC3-Rallyes in Portugal, Italien, Estland und Finnland bestreiten.