Mexiko: Ogier mit Kurs auf den siebten Rekordsieg

Mexiko ist das Terrain für den achtfachen Titelgewinner Sébastien Ogier. Der Toyota-Teilzeitpilot ist im GR Yaris Rally1 auf Kurs zum siebten Mittelamerika-Triumph und Toyota mit Elfyn Evans zum Doppelsieg.

Sébastien Ogier steht kurz vor einem rekordverdächtigen siebten Sieg bei der Guanajuato Rallye Mexiko, nachdem er am Samstag eine souveräne Führung herausgefahren hat. Der achtmalige Weltmeister, der erneut ein Kurzprogramm mit ausgewählten Rallyes für das Toyota Gazoo Racing fährt, übernahm die Führung des zermürbenden Schotterrennens, als Esapekka Lappi, hinter dem er nach Freitag 5,3 Sekunden lag, in der ersten Samstag-Entscheidung gegen einen Strommast prallte. Von diesem Moment an blickte Ogier nicht mehr zurück.

Mit einem Vorsprung von fast einer halben Minute auf den Teamkollegen Elfyn Evans zur Halbzeit des Tages, wollte der 39-Jährige keine Kompromisse einzugehen. Der 56fache Gesamtsieger hielt sein Tempo und holte auf den harten Pirelli-Reifen einen dominanten Etappensieg, 35,8 Sekunden vor Evans. Der Sieg bei dieser dritten Runde zur Weltmeisterschaft 2023 wäre für den gebürtigen Franzosen etwas ganz Besonderes, denn in Mexiko gab er 2008 sein Debüt in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft.

«Ich denke, dieser Vorsprung ist gut», sagte Ogier. «Es war ein weiterer starker Tag für mich. Wir hatten einen etwas anderen Ansatz, nachdem Esapekka am Morgen in der ersten Prüfung ausgeschieden war. Wir mussten kein allzu großes Risiko eingehen, konnten aber trotzdem einige gute Zeiten fahren und unseren Vorsprung ausbauen. Morgen ist noch lang, was bedeutet, dass wir es uns nicht leisten können, uns zu entspannen.»

Die Position von Evans auf dem zweiten Gesamtrang war viel unsicherer, da ihm ein angreifender Thierry Neuville im Nacken saß. Der Hyundai-Fahrer holte seinen Rivalen ein und markierte vier Bestzeiten, um nur 4,3 Sekunden hinter dem Waliser vor dem Finale am Sonntag mit den restlichen vier Entscheidungen zu liegen.

«Wir hatten einen guten Kampf mit Thierry, der zum Schluss ziemlich nahe kam», meinte Evans. «Alles zwar in Ordnung, aber es wäre gut, wenn wir noch etwas schneller sein könnten.»

Kalle Rovanperä lag fast eine Minute hinter Neuville auf dem vierten Gesamtrang (+ 1:34,0). Ein abgewürgter Motor in Derramadero 2 kostete den Toyota-Youngster eine Handvoll Sekunden, aber mit einem satten Abstand von 47,2 Sekunden auf Dani Sordo hatte er keinen Grund zur Beunruhigung. Sordo, ein einsamer Fünfter, wollte keine unnötigen Risiken eingehen. Stattdessen konzentrierte sich der Spanier den ganzen Tag über darauf, neue Setups auszuprobieren, obwohl es ihm bei den lockeren Bedingungen schwer fiel, das Heck seines Hyundai unter Kontrolle zu halten.

Die Abnutzungsrate der Rally1-Fahrzeuge war so hoch, dass WRC2-Autos den Rest der Top 10 ausmachten. Gus Greensmith führte bei seiner Skoda-Premiere die Kategorie weiterhin vor seinem ehemaligen M-Sport Ford-Teamkollegen Adrien Fourmaux an, während die Fabia-Piloten Emil Lindholm, Oliver Solberg und Kajetan Kajetanowicz die Rangliste komplettierten.

Der Tabellenführer Ott Tänak erholte sich von dem Turbo-Ausfall am Freitagmorgen und brachte seinen Ford Puma wieder auf den 11. Gesamtrang (+ 12:45,5). Pierre-Louis Loubet, der ein ähnliches Auto fuhr, schied in SS17 zum zweiten Mal in ebenso vielen Tagen mit einer beschädigten Hinterradaufhängung aus.

Rallye Mexiko bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch die Rallye Mexiko (16. – 19.03.2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 05:00 Uhr MEZ wird es bei Red Bull TV am Samstag, 18. März 2023, am Sonntag. 19. März 2023, und am Montag, 20. März 2023, die Highlights des jeweiligen Tages geben.

Rallye Mexiko auf Servus TV:

Samstag, 18. März 2023:

17:00 Uhr MEZ: WP 13 – Derramadero 1 (= 21,69 km)

23:00 Uhr MEZ: WP 17 – Derramadero 2 (= 21,69 km)

Sonntag, 19. März 2023:

19:00 Uhr MEZ: WP 23 – Power Stage (= 9,58 km)