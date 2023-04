Erklärung von Hyundai Motorsport Präsident Sean Kim

Am Freitag, 14. April, veröffentlichte Hyundai Motorsport die folgende Erklärung des Präsidenten Sean Kim zum am Vortag beim Test tödlich verunglückten Werkspiloten Craig Breen.

Die Erklärung von Sean Kim:

Die Realität von gestern ist noch immer nicht angekommen und wird es wohl auch noch lange nicht. Alle hier in Alzenau fühlen den Verlust unseres Teamkollegen und Freundes Craig zutiefst und wir unterstützen unsere Kollegen in dieser unglaublich schwierigen Zeit. Zu sagen, dass er ein sehr geschätztes und angesehenes Mitglied unseres Teams war, berührt nur die Oberfläche.

Craig hatte eine Leidenschaft für den Rallyesport, die tief verwurzelt war. Er war mehr als nur ein Fahrer, er war ein wahrer Liebhaber des Sports. Craig trug sein Herz auf der Zunge, etwas, das ihn so vielen Menschen ans Herz legte. Er hatte eine völlig einzigartige Art mit Worten umzugehen; Seine Zitate am Ende einer Prüfung waren immer ein Highlight.

Craig war auch ein phänomenaler Fahrer. Es gibt so viele Höhepunkte, sowohl innerhalb unseres Teams als auch im Rest seiner Karriere, aber bei der Rallye Schweden hat er uns seine wahre Essenz gezeigt. Er spielte an der Spitze seines Spiels und erinnerte uns alle an das unglaubliche Talent, das er besaß. Dieses Podium hat uns als Team viel bedeutet, aber man konnte sehen, wie viel es ihm bedeutete.

Es ist klar, dass die gesamte Rallye-Community und darüber hinaus diesen tiefen Verlust zu spüren bekommt. Die Ausgießung von Trauer und Traurigkeit am vergangenen Tag ist ein Beweis für den Mann, der Craig war. Er hinterlässt ein Vermächtnis innerhalb von Hyundai Motorsport und der breiteren Motorsport-Community, das schwer in Worte zu fassen ist. Ruhe in Frieden, lieber Freund.