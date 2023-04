Kroatien: Neuville nach Unfall out, Evans führt

Vorzeitiger Feierabend für Thierry Neuville, dem Zweiten in der Rallye-Weltmeisterschaft. Ein Baum auf der elften Entscheidung stoppte den bis dahin Führenden Hyundai-Piloten.

Die elfte der 20 Asphaltprüfungen der Rallye Kroatien, der vierten Station der Weltmeisterschaft, brachte dem bis dahin führenden Tabellen-Zweiten Thierry Neuville am Samstag den vorzeitigen Feierabend. Der Kroatien-Leader traf dort mit seinem Hyundai i20 Rally1 einen Baum. Neuville und Martijn Wydaeghe sind okay, doch die Beschädigung am Auto verhinderte eine Weiterfahrt.

Die Führung wechselte deswegen zu Elfyn Evans im Toyota GR Yaris Rally1. Der Waliser lag nach elf von 20 Prüfungen 19,1 Sekunden vor dem Schweden-Sieger Ott Tänak im Ford Puma Rally1 von M-Sport und 42,8 Sekunden vor Esapekka Lappi im einzigen Hyundai i20 Rally1.

«Ich kämpfe um diese Position», war die kurze und klare Aussage von Evans.

Tänak kämpfe ein wenig mit den verschmutzen Asphaltpisten: «Wenn es ein bisschen schmutziger ist, ist es immer noch ziemlich herausfordernd und ein bisschen unvorhersehbar.»

Lappi kämpfte mehr mit sich selbst: «Ich habe null Selbstvertrauen. Es war ein harter Morgen. Ich weiß nicht, was los ist, aber das Selbstvertrauen ist nicht da. Vielleicht habe ich schlecht geschlafen!»

Auf den vierten Rang (+ 2:003,) rückte Pierre-Louis Loubet im zweiten Ford Puma von M-Sport auf. Direkt hinter ihm lauerte mit 3,3 Sekunden Abstand folgte Takamoto Katsuta im Toyota Yaris.

Wegen 1.10 Strafminuten rangierte der Tabellenführer Sébastien Ogier im Toyota GR Yaris ally1 auf dem sechsten Platz (+ 2:13,4), aber nur 2,6 Sekunden vor seinem Teamkollegen, dem Titelverteidiger und Vorjahressieger Kalle Rovanperä.

Rallye Kroatien auf Red Bull TV:



Red Bull TV wird auch die Rallye Kratien (21. - 23.04.2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 22:00 Uhr MESZ wird es bei Red Bull TV am Freitag, 21. April 2023, am Samstag, 22. April 2023, am Sonntag. 23. April 2023, die Highlights des jeweiligen Tages geben.



Rallye Kroatien auf Servus TV:

Samstag, 22. April 2023:

09:00 Uhr: WP 10 (8,78 km)

17:00 Uhr: WP 14 (8,78 km)

Sonntag, 23. April 2023:

08:30 Uhr: WP 18 (14,09 km)

13:00 Uhr: WP 20 (Power Stage/14,09 km)

Leider nicht in Deutsch.